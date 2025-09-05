СИГУРНОСТ РАДНИКА ПРИОРИТЕТ Преко 1.800 запослених добија нову шансу ЕВО КАКО ЋЕ СВЕ БИТИ РЕШЕНО
Национална служба за запошљавање објавила је данас да спроводи све мере и активности како би радници компаније Leoni Wiring System Southeast, који ће бити обухваћени процесом смањења броја запослених, били адекватно збринути и правовремено упућени на нова радна места.
У сарадњи са градовима Нишем и Прокупљем, НСЗ је благовремено предузела низ активности у циљу припреме овог процеса, са јасним циљем да се омогући запослење за више од 1.800 радника компаније Леони, саопштено је из НСЗ.
Према предвиђеној првој фази процеса, током септембра када престаје потреба за радом 338 радника, у Нишу је већ обезбеђено преко 300 слободних радних места, а додатне могућности биће отворене кроз нову фабрику у Нишу са више од 300 радних места, где ће ова група радника имати приоритет.
У Филијали Прокупље током септембра, када престаје потреба за радом 143 радника, тренутно је доступно око 200 слободних радних места.
Крушевац је, такође, укључен у процес збрињавања и запошљавања радника фабрике Леони из Ниша, због своје развијене индустријске базе и значајног броја активних слободних позиција.
Од преко 1.300 радних места, радници Леонија испуњавају услове за више од 1.100 позиција, међу којима се посебно издвајају компаније Кромберг & Шуберт у Крушевцу и Ампхенол у Трстенику са највише отворених слободних радних места.
Током септембра и октобра наставиће се активности на јачању сарадње са привредним субјектима и интензивни обиласци потенцијалних послодаваца.
Циљ није само реинтеграција радника Леонија, већ и отварање нових могућности за све незапослене са евиденције НСЗ-а.
Национална служба за запошљавање наглашава да је брига о сваком раднику приоритет државе.
Сваки радник компаније Леони у овом процесу добиће пуну подршку и прилику за ново запослење, јер је сигурност грађана и стабилност тржишта рада заједнички циљ државе, локалних самоуправа и привреде.