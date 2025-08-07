ТРЖИШТЕ НЕКРЕТНИНА НА ЈУГОИСТОКУ СРБИЈЕ У ЕКСПАНЗИЈИ Да ли је сада прави тренутак за улагање ЗА ЦЕНУ ЈЕДНОГ СТАНА У БЕОГРАДУ, МОЖЕТЕ КУПИТИ ДВА
Београд и Нови Сад су годинама уназад били најтраженији градови за инвестирање у станове и куће, али мањи градови попут Смедерева, Бора, Зајечара или Врања све више долазе у фокус купаца и инвеститора који траже повољније, али перспективне опције.
Иако Југоисточна Србија учествује са мање од 10% у укупном промету некретнина у Србији и са око 15% у грађевинској активности, последњих година бележи убрзан раст који указује на бројне потенцијале, али и изазове.
Према подацима Републичког геодетског завода (РГЗ) у првом тромесечју ове године сви региони су забележили годишњи раст у броју продаја и вредности промета на тржишту станова. Највећи раст продаје станова од 41,4% остварио је регион Јужне и Источне Србије са растом вредности промета од 87,8% у првом кварталу 2025. године.
Када је реч о ценама станова, у односу на први квартал 2024. године, цене су у региону Јужне и Источне Србије порасле за 6,14%.
У Бору је понуда новоградње слаба, односно готово да је и нема, али су, према подацима РГЗ, цене станова у старим зградама у 2024. скочиле за чак 38 одсто, што представља убедљиво највећи раст у односу на све остале градове у Србији. У врху по расту цена квадрата је и Зајечар, где се бележи повећање од 28 одсто.
Цене некретнина на југу и истоку Сбије
Александра Михајловић са портала 4зида каже да су овако високе стопе раста углавном последица ниске основице - тржиште је и даље мање развијено, па и релативно мале апсолутне промене резултирају високим процентима.
"Просечна цена оглашених станова на 4зида у Зајечару је око 1.200 евра, док је на основу 23 огласа за продају кућа, просечна цена квадрата 590 евра. У Бору се цене кућа крећу од 1.000 до 1.300 евра по квадрату. Овај раст цена у Бору прати инвестициони замах и отварање нових радних места", навела је.
У Смедеревској Паланци за продају кућа има 39 огласа, са ценама од око 320 до 1.000 евра по квадрату. Смедерево нуди 52 огласа за продају кућа, чија просечна цена по квадрату је 740 евра и 34 огласа за станове са просечном ценом од 1.400 евра.
Ниш, као највећи центар југа Србије, бележи цене станова од око 1.760 евра, а број продатих нових станова порастао је чак за 60% у првој половини прошле године, додала је Александра Михајловић.
Тржиште се буди
Упоредна анализа цена квадрата даје занимљиве податке за оне који желе да инвестирају у некретнине. У Београду се тренутно стан од 50 квадрата у просеку може купити за око 130.000 евра, односно за квадрат је потребно издвојити око 2.630 евра. У Новом Саду је просечна цена око 2.320 евра, па 50 квадрата кошта око 116.000 евра. Рачуница за мање градове је далеко повољнија.
У Смедереву се, на пример, стан исте квадратуре може купити упола те цене, односно за тај износ се могу купити чак два стана. У овом граду на Дунаву, који је од престонице удаљен око 65 километара, квадрат кошта 1.355 евра, па стан просечне квадратуре од око 50 евра може да се купи за 67.750 евра. Инвестиција у стан од 50 квадрата у Смедереву је скоро двоструко повољнија него у Београду, а чак и у односу на Нови Сад разлика износи готово 50.000 евра.
"Ниш остаје најповољнија опција међу већим градовима, док мањи градови попут Зајечара нуде још ниже улазне трошкове. У Врању се квадрат може пронаћи и за мање од 800 евра, а најскупљи кошта око 1.300 евра. У Лесковцу је просечна цена оглашених станова на 4зида око 1.150 евра“, каже Александра Михајловић.
Који фактори обликују тржиште некретнина у мањим градовима?
Економска ситуација, демографија, стање инфраструктуре, као и старост некретнина кључни су фактори који обликују тржиште некретнина у мањим градовима.
Ниже просечне плате и слабија економска активност смањују куповну моћ, али и омогућавају повољније цене квадрата. Одлив становништва према већим центрима ограничава локалну потражњу, али отвара простор за инвеститоре који циљају тржиште издавања. Градови са бољом инфраструктуром, попут Ниша и Бора, бележе бржи раст цена и интересовања. У мањим градовима често доминирају старији објекти који захтевају реновирање, што за инвеститоре може бити прилика за препродају по вишим ценама“, наводи Александра Михајловић.
Да ли вреди улагати у југоисточну Србију?
Иако југоисточна Србија и мањи градови још немају развијеност тржишта какву има Београд, динамика раста промета и цена указује на огроман потенцијал. За инвеститоре који траже ниже улазне трошкове, већу флексибилност и могућност доброг приноса, овај регион нуди бројне опције.
Стручњаци сматрају да, са ценама које су вишеструко ниже од оних у престоници, али уз стабилан раст потражње и инфраструктурне пројекте који полако мењају лице градова, југоисточна Србија постаје простор који више не треба посматрати само као "приступачну алтернативу", већ као стратешки паметан избор.