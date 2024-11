ВЕЛИКИ ОПТИМИЗАМ НА КРИПТО ТРЖИШТУ Биткоин порастао за 3,18 одсто на 83.660 евра

Укупан обим трговине биткоинима у последња 24 сата је био 93,8 милијарди евра, што је за 50 милијарди евра мање него јуче, али и даље представља изузетно високу вредност.

Индекс страха и похлепе (Fear and Greed Index) за биткоин се данас налази на нивоу 84 у категорији "екстремна похлепа", а то показује да је расположење улагача и даље одлично и да верују у даљи раст цене биткоина.

Вредност итиријума (ETH) је пала за 1,99 одсто на 3.016,02 евра, а вредност бајненс коина (БНБ) за 0,90 одсто на 581,72 евра.

Крипто валута солана (СОЛ) је порасла за 0,29 одсто на 198,16 евра, а аваланш (AVAX) пао за три одсто на 31,21 евро.

Телеграмова крипто валута тонкоин (ТОН) се након хапшења оснивача ове друштвене мреже Павела Дурова у Паризу 24. августа данас продаје за 5,05 евра, што је отприлике за 1,99 одсто више него јуче.

Дуров је пуштен из затвора 28. августа уз кауцију од пет милиона евра, а забрањено му је да напушта француску територију и мора да се јавља полицији два пута недељно.

Бајненс је крипто валути ТОН додао популарну скраћеницу DYOR (Do your own research) која позива на додатни опрез приликом трговине.

Данас се највише тргује биткоином, итиријумом и доужкоином (ДОГЕ)

Највећи раст тренутно бележе крипто валуте ПНУТ, АГЛД и ПЕПЕ.