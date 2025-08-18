ОВЕ БИЉКЕ СУ ГАРАНТОВАНО ДОБАР БИЗНИС! Ево колико пољопривредници могу да зараде гајећи их!
Добро је познато да пољопривредници који се окрену производњи биљака попут шафрана, шпаргле и батата никада се не покају јер је зарада одлична.
За неке од ових биљака цена је и до 40 евра по граму, а многи су разрадили бизнисе који им доносе и до 40.000 евра годишње.
Шафран
Шафран је вишегодишња биљка, а зачин се добија из цвета „Цроцус сативус“. Сматра се једним од најскупљих зачина на свету. Шафран је прво узгајан у Грчкој, након тога почео је да се узгаја и у Евроазији, а касније је донет у делове Северне Америке, Северне Африке.
Како пише Замедиа, у крајинском селу Тамничу налазе се поља најскупље биљке на свету, шафрана, од ког се прави најскупљи зачин на свету.
Оно што је специфично за ову биљку јесте да може да достигне висину до 30 центиметара, Од цвета шафрана, чија је берба обично у октобру, прави се овај зачин. Није ни чудо што је зачин најскупљи кад је за један килограм потребно и до 200.000 цветова који су изузетно осетљиви. Килограм овог зачина кошта скоро 40.000 динара, а један грам кошта од 30 до 40 евра.
Шпаргла
Шпаргла је зељаста биљка, а од давнина се користи у народној медицини. Широм света се користи као здраво и укусно поврће. Верује се да ова биљка потиче са истока, одакле је још пре нове ере донета у Европу.
Узгајањем ове биљке може да се заради и до 20.000 евра годишње. Ова биљка је једна од ретких која може да преживи неповољне временске услове. Осим тога што је лековита, врло је скупа, а килограм шпаргле у Србији је потребно издвојити око 2.000 динара. Код нас нема великих произвођача ове биљке, са једног хектара шпаргле профитабилност је од 15.000 до 20.000 евра годишње, пише Дневник.рс.
Батат
Батат, односно слатки кромпир је тропска биљка која по свом изгледу највише подсећа на обични кромпир, слатког је укуса и садржи доста протеина. Порекло батата је из Средње и Јужне Америке, а ова врста поврћа се у последње време све више користи и код нас.
Садња батата обично почиње у мају. Батат се узгаја из садница. Сади се на узвишеним гредицама са употребом баштенске фолије. Килограм овог поврћа у слободној продаји код нас кошта око 300 динара. У Србији нема много узгајивача овог поврћа.