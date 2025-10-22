ВЕЛИКИ ТРГОВЦИ ТЕРАЈУ ДОБАВЉАЧЕ ДА ПЛАТЕ ЦЕХ Уредба о ограничењу трговачких маржи не иде лако ЕВО ШТА КАЖЕ МИНИСТАРКА
Покушаји појединих великих трговаца да терет смањења маржи свале на добављаче, то јест поједине произвођаче, и даље трају.
Министарка унутрашње и спољне трговине Јагода Лазаревић састала се са произвођачима и добављачима из Србије и изјавила да они и даље трпе притиске од појединих трговинских ланаца због спровођења уредбе о ограничавању трговачких маржи и поручила да ће држава решити тај проблем и заштитити их.
Држава ће решити проблем и заштитити произвођаче и добављаче (министарка трговине Јагода Лазаревић)
„Не бих да искористим ову прилику и да именујем конкретно који су трговински ланци, али оно што се дешавало у претходном периоду и даље траје. Ми се, свакако, носимо са свим тим у жељи да успешност примене уредбе о ограничењу маржи и од рабата који су били једна важна тема током данашњег састанка”, рекла је министарка Лазаревић за Танјуг после састанка у Привредној комори Србије, који је трајао више од два сата због великог одзива фирми.
Она је додала да ће наредних дана имати састанак и са трговцима како би чула и другу страну и истакла да је циљ успешно спровођење уредбе.
На питање да ли могу компаније које нису биле на састанку да контактирају министарство поводом притисака које трпе од трговинских ланаца и уколико имају неке проблеме, она је рекла, наравно, да могу све компаније и да је позив министарства стално отворен.
Лазаревићева је рекла да добијају стално и информације са терена о томе шта се дешава, као и да ће већ у наредних неколико дана имати састанке и са представницима компанија одређених производа. „Али свакако смо отворени и за оне који данас нису били. Колико самвидела, данас је било је више од 50 компанија, негде око 100 учесника овог састанка на страни добављача, а компанија има свакако много више које су добављачи трговинских ланаца, тако да смо ту и апсолутно спремни за састанке ‘један на један’, како бисмо могли директно, непосредно на овом дијалогу да дођемо и до информација и до предлога за решавање проблема са којима се они носе, а што свакако нама олакшава у циљу даље успешне примене и уредбе, али и закона које ћемо усвојити у наредном периоду”, рекла је она.
Захвалила је ПКС која је омогућила тај састанак и додала да су хтели из прве руке да чују шта је оно што тренутно погађа добављаче. Уредба о ограничењу трговачких маржи се примењује од 1. септембра на 23 врсте производа: на млеко, млечне и мешовите производе, јаја, безалкохолна пића, кафу, чај, свеже воће и поврће, прераду воћа и поврћа, хлеб и пецива, махунарке, смрзнуте производе, свеже и прерађено месо, свежу и прерађену рибу, слане и слатке кондиторе и цереалије, шећер и мед, брашно, тестенине, уља и масти, сирће, пиринач, со и зачине, кућну хемију, папирну и кухињску галантерију, личну хигијену и козметику, храну за бебе и пелене.
Непоштене трговачке праксе
Лазаревићева је нагласила да ћемо ускоро добити и Закон о спречавању непоштених трговачких пракси, који ће трајно забранити или знатно редуковати могућност коришћења одређених пракси које су препознате као непоштене и које су управо добављачима, поготово малим и средњим, представљале озбиљне намете и финансијски удар.
„То је, наравно, резултирало њиховом профитабилношћу и могућношћу опстанка у продајним системима трговинских ланаца.
Нама је важан дијалог и да ширимо мрежу тих контаката са компанијама јер желимо да они буду активно укључени у саму израду закона, како би касније његова примена била што успешнија.
Уредбом је прецизирано да фактурна цена добављача не може бити већа од фактурне цене која је важила 1. августа 2025. године, а да стопу марже од највише 20 одсто обрачунату на продајну цену без пореза на додату вредност морају да примењују трговци на мало који обављају неспецијализовану трговину на мало и који су у 2024. години остварили укупан пословни приход већи од 4,5 милијарди динара, осим трговаца у трговини на продајном месту у преносивим продајним објектима, у складу са законом којим се уређује трговина.