ЉУБИТЕЉИ СТОЈЕ У РЕДУ САТИМА ЗА ОВУ ЛУТКУ Обожавају тренд „слепих кутија”, који изазива коцкарски адреналин
Кинеска компанија Поп Март, позната по колекционарским луткама Лабубу, бележи експлозиван раст продаје и глобалну експанзију какву мало који бренд из света играчака може да се похвали.
Након лансирања мини серије играчака с мотивом чудовишта, продаја је током августа скочила, а компанија је саопштила да су њени глобални приходи у трећем кварталу порасли за чак 250% у односу на прошлу годину.
Посебно импресиван раст забележен је ван граница Кине. Приходи у Сједињеним Државама скочили су за више од 1.200 посто, док је у Европи раст износио преко 700 посто. Овакви резултати потврдили су да се Поп Март претворио у светски феномен, а не само у локални хит међу азијским колекционарима.
Инвеститори су то препознали акције компаније на хонгконшкој берзи порасле су за више од 5,5 одсто, чиме је тржишна вредност Поп Марта достигла око 45,5 милијарди долара, преноси Klix.
Контроверзе
Ипак, успех Поп Марта није дошао без контроверзи. Његове играчке се продају у такозваним „слепој кутији” – паковању које не открива садржај док се не отвори. Тај концепт, који купцима пружа дозу неизвесности и изненађења, доноси велику зараду, али је и критикован због подстицања понашања сличног коцкању и компулзивне куповине.
Упркос критикама, популарност Лабубуа, симпатичног створења налик вилењаку с назубљеним зубима, не јењава.
Љубитељи широм света сатима чекају у редовима испред продавница, а фигура је додатно добила на популарности захваљујући познатим личностима попут Ким Кардашијан и Ријане, које су постале њене обожаватељке.
Поп Март је успешно искористио и партнерства с глобалним брендовима као што су Кока-Кола и манга франшиза One Piece, чиме је учврстио свој статус у свету поп културе.
Од лансирања 2019. године, Лабубу лутке су Поп Март претвориле у великог глобалног играча који данас има више од 2.000 аутомата и продавница широм света, а од изласка на берзу 2020. године, вредност њених акција порасла је за више од 280 посто.
Упозорења са Волстрита
Инвестиционе банке попут ЈПМоргана оцениле су да је вредност компаније прецењена и да би популарност њених производа могла бити тешко одржива на дуже стазе.
Без обзира на те прогнозе, Поп Март тренутно има све – глобалну препознатљивост, огромну базу колекционара и производ који је спој моде, „уметности” и носталгије.
Ако потрошачи наставе да прате тренд „слепих кутија”, овај кинески гигант могао би да остане синоним за савремену,„емоционалну” куповину – ону која комбинује узбуђење, естетику и мало коцкарског адреналина.