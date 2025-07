(ВИДЕО) КАКО ЈЕ ЛАБУБУ ЛУТКА ПОСТАЛА ЛОКАЛНИ И ГЛОБАЛНИ ХИТ Људи спремни да плате 130.000 евра за једну лутку

Kинески гигант иза плишаног царства

Бренд који стоји иза овог успеха је кинеска компанија Поп Март, која се специјализовала за производњу „арт тоyс“ луткица. Само на серији Лабубу, Поп Март је остварио више од 86 милиона долара профита, док је укупни приход компаније у 2024. премашио две милијарде долара.

Вредност њихових акција од 2020. порасла је за преко 500%, што потврђује да је реч о више од тренда – то је озбиљна индустрија у настајању.

Тајна успеха: Блајнд бокс и зависност

Један од кључних разлога глобалне заразе зван Лабубу јесте тактика продаје у тзв. “блајнд бокс” паковањима – купац не зна коју тачно луткицу купује, што ствара осећај ишчекивања и лутрије. Управо тај ефекат неизвесности подстиче људе да купују више пута, у нади да ће добити ретку фигуру.

Стручњаци ову стратегију називају психолошком манипулацијом заснованом на ФОМО ефекту – страху од пропуштања. Kада се у игру укључе и „secret edition“ фигуре, тржишна цена појединих примерака скаче вишеструко, а цела колекција ођедном постаје много вреднија.

Лабубу као статусни симбол и културни феномен

Лабубу више није само дечја играчка. Постала је статусни симбол, модни додатак и део колекционарског идентитета. Многи од најстраственијих купаца заправо су одрасли – колекционари, инфлуенсери, уметници и познате личности. Међу њима су Ријана, Дуа Липа, Kим Kардашијан, чланови бенда Blackpink, па чак и бивши фудбалер Дејвид Бекам.

Луткице су освојиле друштвене мреже – од ТикТока до Инстаграма – захваљујући свом уникатном дизајну, фотографичности и сторyтеллинг наративу који прати сваку фигуру. Њихово присуство на мрежама додатно повећава њихову вредност, стварајући бесплатну рекламу и вирални ефекат који генерише још већу потражњу.

Let’s talk about Labubu.



Yes, that creepy-cute designer toy with the goblin grin.



Rihanna had it clipped to her LV bag.



Kim Kardashian has a collection.



Retail price? About $30



But the same price in naira is ₦180,000 and climbing.



Why?🤔 pic.twitter.com/0M46yETEov

— Finna 🟢 (@FinnaHQ) July 10, 2025