У БАШТИ МУ ПРОНАШЛИ ЗАСАД МАРИХУАНЕ Лисице за мештанина Бача због нелегалне пољопривреде

22.10.2025. 16:40 16:52
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Фото: pixabay.com / dnevnik.rs

Полиција у Бачу ухапсила је Д. Ј. (1973) из овог места, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.

У дворишту куће осумњиченог, полиција је открила засад марихуане, бруто тежине око 9 килограма, а у кући мању количину сасушене биљке.

Д. Ј. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Новом Саду, наводи се у саопштењу МУП-а.

хапшење марихуана бач
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Вести Хроника
