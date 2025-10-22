У БАШТИ МУ ПРОНАШЛИ ЗАСАД МАРИХУАНЕ Лисице за мештанина Бача због нелегалне пољопривреде
22.10.2025. 16:40 16:52
Полиција у Бачу ухапсила је Д. Ј. (1973) из овог места, због постојања основа сумње да је учинио кривично дело неовлашћена производња и стављање у промет опојних дрога.
У дворишту куће осумњиченог, полиција је открила засад марихуане, бруто тежине око 9 килограма, а у кући мању количину сасушене биљке.
Д. Ј. је одређено задржавање до 48 сати и биће приведен, уз кривичну пријаву, вишем јавном тужиоцу у Новом Саду, наводи се у саопштењу МУП-а.