ЕВРОПСКА ДРЖАВА ЗАБРАНИЛА ИЗВОЗ ГОВЕДА Сточарство је у кризи, радикална мера донета звог ове појаве
Француска је привремено обуставила извоз говеда, у настојању да се заустави ширење високо заразне болести крава – квргаве коже.
Истовремено, забрањене су и традиционалне борбе с бикова.
Извоз је блокиран од суботе, 18. октобра, до 4. новембра, пренело је француско Министарство пољопривреде, уз наду да ће обновљен 5. новембра ако се здравствена ситуација стабилизује.
Болест је први пут идентификована крајем јуна на Сардинији у Италији, а потом се проширила и на француску територију.
Иако је Париз крајем августа спровео обимну кампању вакцинације, почетком октобра инфекција је поново узела маха, продирући од Алпа до источних департмана Јура и Ен. Последњи потврђени случај догодио се прошле среде у стаду у департману Pyrénées-Orientales, близу шпанске границе. Локалне власти тврде да су предузеле све мере у складу с међународним стандардима.
Министарство је навело да је појава неколико нових жаришта последица и пресељења животиња, понекад чак и нелегалних.
Министарка пољопривреде Ени Женевард, приликом посете департману Јура, нагласила је да је будућност француског сточарства угрожена.
„Сада смо у критичном тренутку и морамо бити упорни да бисмо сачували наш сточни фонд“, истакла је она.
И Шпанија је прошле недеље забележила свој први случај квргаве коже, на фарми са 123 млечне краве у провинцији Жирона. Према WOAH-у, Француска је до уторка пријавила 83 случаја, Италија 72, а Шпанија девет.
Болест краве квргаве коже преносе инсекти, угрожава говеда и бизоне, изазивајући кожне осипе и смањену продукцију млека. Иако није опасна по људе, често доводи до трговинских ограничења и значајних економских губитака.