ЛЕПЕ ВЕСТИ ЗА ГРАЂАНЕ! Данас почиње исплата од НИС-а, проверите рачуне
Нафтна индустрија Србије (НИС) исплатиће данас акционарима дивиденде за 2024. у бруто износу од 28,18 динара по акцији.
НИС има 163.060.400 обичних акција, што значи да је за бруто дивиденду намењено 4.595.042.072 динара.
вДан дивиденде тј. дан на који се утврђује списак акционара који имају право на дивиденду за 2024. годину је 10. јун ове године, а Дан обрачуна за исплату дивиденде преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности био је 21.октобар.Исплата се сутра не обавља за акционаре за које је у складу са одлуком Одбора директора одложена исплата дивиденде до искључења тих акционара са СДН листе (Specially Десигнатед Натионалс анд Блоцкед Персонс Лист), коју објављује Канцеларија за контролу страних средстава (Office оф Фореигн Assets Цонтрол-ОФАЦ) при Министарству финансија Сједињених Америчких Држава (У.С. Департмент оф Treasury).
Према подацима НИС-а са сајта Београдске берзе укупан бруто износ дивиденде за акционаре којима се исплата врши преко Централног регистра, депоа и клиринга хартија од вредности је 641.993.406,58 динара, а укупан нето износ је 567.871.397,73 динара.
Укупан нето износ дивиденде за физичка лица је 397.989.325,59 динара и за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 16.615.011 акцију нето износ дивиденде је 23,953 динара по акцији.
За правна домаћа лица укупан нето износ дивиденде је 41.863.362,60 динара, а за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 1.485.570 акција нето износ дивиденде је 28,18 динара по акцији.
Објављено је и да је за физичка страна лица укупан нето износ дивиденде 2.636.249,15 динара и да је нето износ дивиденде за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 10.000 акција 25,362 динара по акцији, док је за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 99.471 акцију нето износ дивиденде 23,953 динара по акцији.
Укупан нето износ дивиденде за правна страна лица је 1.701.356,22 динара и за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 45.610 акција нето износ дивиденде је 25,362 динара по акцији, док је за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 24.157 акција нето износ дивиденде 22,544 динара по акцији.
НИС наводи и да је укупан нето износ дивиденде за лица која се воде на кастоди рачунима 6.030.411,52 динара као и да је нето износ дивиденде по акцији за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 75.241 акцију око 25,113 динара, за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 24.150 акција око 24,877 динара, док је за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 32.994 акција тај износ 23,953 динара, а за оне који су имали укупно 83.891 акцију то око 22,564 и за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 38.006 акција нето износ дивиденде 22,544 динара по акцији.
За лица која се воде на збирним рачунима финансијских инструмената укупан нето износ дивиденде је 16.294.470,68 динара, односно за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 233.565 акција нето износ дивиденде је 28,18 динара по акцији, за оне који су имали укупно 139.352 акције нето износ дивиденде је 25,362 динара по акцији, док је за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 274.058 акција нето износ дивиденде 22,544 динара по акцији.
Објављено је и да је укупан нето износ дивиденде инвестиционих и добровољних пензијски фондова који се воде на кастоди рачунима 100.707.598,68 динара, а да је за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 3.573.726 акција нето износ дивиденде је 28,18 динара по акцији.
За предузетнике укупан нето износ дивиденде је 648.623,29 динара, односно за акционаре који су на дан дивиденде имали укупно 27.079 акција нето износ дивиденде је 23,953 динара по акцији.
НИС истиче и да компанија преузима обавезу плаћања накнаде коју наплаћује Централни регистар, депо и клиринг хартија од вредности за исплату дивиденде.
Додају и да ће наведени износи дивиденде бити умањени за одговарајуће износе пореза по одбитку које је НИС дужан да обрачуна, обустави и уплати за акционаре приликом исплате дивиденде, а у складу са важећим пореским прописима.