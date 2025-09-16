ЗА РАЗВОЈ ЛОВСТВА У ВОЈВОДИНИ ИЗДВОЈЕНО 104,1 МИЛИОН ДИНАРА Додељени уговори за допринос очувању дивљачи и заштити природе
Покрајински секретаријат за пољопривреду, водопривреду и шумарство доделио је данас уговоре у вредности од 104,1 милион динара за допринос очувању дивљачи, заштити природе и развоју ловства у Војводини.
Уговоре је уручио помоћник покрајинског секретара Милан Дозет.
„Биће закључено 325 уговора са 87 корисника средстава. Укупна вредност потписаних уговора је 118,1 милион динара, од чега је учешће Секретаријата 88,2 одсто“, изјавио је Дозет и додао да се на конкурс пријавило укупно 95 правних лица, од чега 94 корисника ловишта - 91 ловачко удружење, два јавна предузећа и једно привредно друштво.
Додељена средства ће, између осталог, бити искоришћена за изградњу појилишта за дивљач, изградњу и реконструкцију ловно-техничких објеката и набавке живе дивљачи у ловиштима посебне намене, набавку униформе за стручну и ловочуварску службу, и опреме за објекте за пријем и преглед одстрељене дивљачи, као и за промоцију ловства.
Дозет је том приликом најавио да ће у наредном периоду бити објављен конкурс за унапређење ловног туризма у АП Војводини у 2025. години, што је нова мера ресорног секретаријата за коју ће бити издвојено 80 милиона динара.
Он је подсетио на то да је од формирања Буџетског фонда за ловство 2011. године до 2024. године из буџета АП Војводине издвојено 637 милиона динара за унапређење ловства, истакавши да је само у текућој години издвојено готово 193 милиона динара, што је, према његовим речима, највеће улагање у ову област до сада.