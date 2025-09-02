"Због АИ сам отпустио 4.000 људи“ ДИРЕКТОР ГИГАНТА НЕМИЛОСРДНО ИСКРЕН „Ово су ми најузбудљивији моменти у каријери"
Једна од највећих светских софтверских компанија, Селсфорс (Salesforce), ушла је у нову еру.
Њен директор Марк Бениоф рекао је да је захваљујући вештачкој интелигенцији значајно смањио број запослених у корисничкој подршци. У интервјуу је навео да је број радника у том сектору са 9.000 спао на 5.000, јер су многе послове преузели АИ агенти.
Према његовим речима, само у првих осам месеци 2025. године више од 10.000 послова у индустрији нестало је због примене вештачке интелигенције. Ипак, Бениоф тврди да су то за њега "најузбудљивији месеци у каријери", јер компанија сада може да одговори на захтеве које раније није била у стању да покрије.
Он објашњава да Селсфорс (Salesforce) током 26 година постојања није успевао да позове више од 100 милиона потенцијалних клијената. Сада АИ агенти контактирају сваку особу која остави упит, а тренутно остварују око 10.000 повратних позива недељно.
АИ агенти, софтверски системи који планирају и аутоматизују задатке уместо људи, све више преузимају послове. И док Бениоф у томе види огромну предност, критичари упозоравају да би даља аутоматизација могла да доведе до масовног губитка радних места у технолошком сектору и шире.
Сeлсфорс је највећи приватни послодавац у Сан Франциску, са око 76.000 запослених широм света. Смањење броја радника у корисничкој подршци за 4.000 људи јасно показује колико брзо вештачка интелигенција мења тржиште рада и пословне моделе глобалних гиганата.