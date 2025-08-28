САВЕТ АГЕНЦИЈЕ ЗА ЕНЕРГЕТИКУ СРБИЈЕ ДАО САГЛАСНОСТ Струја од 1. октобра скупља за 6,6 одсто за домаћинства и мале купце
На захтев "Електропривреде Србије" а.д. Београд, Савет Агенције за енергетику Србије је на данашњој седници дао сагласност на одлуку о цени електричне енергије за гарантовано снабдевање које ће се примењивати почев од 1. октобра 2025. године.
Просечна цена електричне енергије за домаћинства биће скупља за 6,6 одсто.
Просечна цена електричне енергије за купце који имају право на гарантовано снабдевање по регулисаним ценама (домаћинства и мали купци) већа је у односу на постојећу просечну цену за 6,6 одсто по основу раста цена приступа преносном и дистрибутивном систему.
Спуштање границе између црвене и плаве зоне са 1.600 на 1.200 киловат-сати узроковаће раст просечне цена за купце који имају право на гарантовано снабдевање максимално до 1,9 одсто.
Међутим, ова корекција ће имати утицаја само на рачуне потрошача који троше више од 1.200 киловат-сати, којих у укупном броју потрошача има око један одсто од априла до октобра, око три одсто током фебруара, марта и новембра, а током децембра и јануара око седам одсто.
Одлука Савета Агенције о давању сагласности на цену гарантованог снабдевања објављује се у Службеном гласнику РС и затим на интернет страници Агенције.
И након ове корекције, цена електричне енергије за гарантовано снабдевање у Србији, без такси и пореза, и даље је једна од најнижих у Европи