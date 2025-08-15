ИЗ НБС ПОРУЧУЈУ: Штедња наставља да расте, исплативије штедети у ДИНАРИМА него у девизама
Упркос економским неизвесностима, штедња грађана Србије наставља да расте и у 2025. години.
Динарска штедња у првој половини године порасла је за 2,4 одсто, достигавши 195,7 милијарди динара, док је девизна штедња забележила раст од 2,0 одсто, на скоро 16 милијарди евра. Већ крајем јула динарска штедња прешла је 200 милијарди динара, док је девизна скоро 16 милијарди евра – највише до сада.
Према анализи Народне банке Србије (НБС), у протеклих 13 година увек је било исплативије штедети у динарима. То је резултат виших каматних стопа, повољнијег пореског третмана и стабилног курса домаће валуте. На пример, орочавањем штедње од 100.000 динара од јуна 2012. до јуна 2025. штедиша је остварио око 58.000 динара више него да је исту суму орочио у еврима.
Раст динарске штедње посебно је изражен код орочења на три до шест месеци, док просечан износ динарске штедње по партији крајем јуна износи 191.000 динара. Просечна девизна штедња по партији је 4.063 евра. НБС наглашава да инфлација остаје стабилна, а курс динара релативно стабилан, уз очуване девизне резерве и значајан пад учешћа проблематичних кредита.
