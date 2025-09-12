ИЗНЕНАДИЋЕТЕ СЕ КО У СРБИЈИ НАЈВИШЕ ЗАРАЂУЈЕ! Ево колико су пара месечно „млатили“
Током јуна месеца највећу просечну зараду имали су запослени у сектору информисања и телекомуникација, и то од 326.580 динара, указују званични подаци Републичког завода за статистику.
Просечна зарада у истом сектору је у јуну 2024. године износила 307.228 динара.
Иза сектора информисања и телекомуникација следе сектори финансијске делатности и делатност осигурања са зарадом од 222.550 динара, као и сектор стручне, научне, иновационе и техничке делатности са зарадом од 188.600 динара.
Најмање зараде у јуну уочене су у сектору услуге смештаја и исхране, где је зарада била 90.112 динара. Иако најниже, зараде су и у овом сектору повећане у односу на исти период наредне године, када је било 79.526 динара.
Пад укупне регистроване запослености уочен је у односу на претходни месец, и то за 14.894 лица, наводи се у месечном статичком билтену Републичког завода за статистику.
Код правних лица је број запослених у радном односу смањен за 10.829 лица, а код предузетника је повећан за 1.080 лица.
Просечна бруто зарада у Србији је у 6. месецу 2025. године износила 147.947 динара, а просечна зарада без пореза и доприноса 107.075 динара.
Реални раст бруто домаћег производа у другом кварталу 2025. године, у односу на исти период претходне године, износио 2,1 одсто, а најзначајнији раст брудо додате вредности у другом кварталу 2025. године забележен је, посматрано по делатностима, а у односу на исти период претходне године, у сектору индустрије и снабдевања водом и управљања отпадним водама од три одсто и у сектору информисања и комуникација од 5,9 одсто.