ЈУН СКУПЉИ ОД МАЈА Ево које су цене највише порасле
Потрошачке цене на укупном нивоу порасле су у просеку за 0,9 одсто у јуну ове године у односу на мај, саопштио је Републички завод за статистику.
Посматрано на нивоу група производа и услуга, у јуну, у односу на претходни месец, раст цена је забележен у групама: Рекреација и култура (2,3 одсто), Храна и безалкохолна пића (1,8), Транспорт (0,9 одсто), Здравље (0,6), Ресторани и хотели (0,6), Становање, вода, електрична енергија, гас и остала горива (0,2), Одећа и обућа (0,3) и у групи Опрема за стан и текуће одржавање (0,1 одсто).
Пад цена је забележен у групи Алкохолна пића и дуван (-0,1 одсто).
Цене осталих производа и услуга нису се битније мењале.
Када су у питању малопродајне цене по градовима у јуну ове године килограм хлеба од пшеничног брашна, Т-500 у Београду је коштао 121,07 динара, у Ваљеву 116,17, а у Зајечару 123,55 динара, у Крагујевцу 125,10, а у Краљеву килограм ове врсте хлеба коштао је 122,74 динара, док је у Нишу износио 116,95 динара.
За једно јаје у просеку је требало издвојити од 22,8 до 20,58 динара, а за литар млека од 152 до 125 динара.
Килограм свињског меса са костима у Београду је коштао 750,69 динара, у Ваљеву 718,52, затим у Зајечару 685,12, у Крагујевцу 727,53, у Краљеву 628,16, и у Нишу 689,06 динара.