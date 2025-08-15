clear sky
РОДИТЕЉИ ПРИПРЕМИТЕ НОВЧАНИКЕ За опремање два ђака оде једна цела просечна плата САМО ЗА УЏБЕНИКЕ ТРЕБА БАР 500 ЕВРА

15.08.2025. 08:31 09:12
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Б. Гуран, С. Аничић Илић
ђаци
Фото: архива Дневника

Новосадске радње и тржни центри увелико су ових дана преплављени ознакама „Back to School”, а понуда за предстојећу школску годину прилично је разноврсна.

Од ранчева и свезака до лаптопова и спортских патика, све се може пронаћи на једном месту, уз попусте који иду и до 50 одсто. 

Комплет књига за ученике седмог разреда, примера ради, кошта и до 23.000 динара, а ко има двоје деце, мораће да издвоји готово 500 евра само за уџбенике. Јефтинија варијанта свакако су половне књиге, па комплет за пети разред кошта око 7.000 динара.

У центру града, књижаре су, према речима трговаца, од почетка августа препуне родитеља и ђака. Најтраженији су анатомски ранчеви, чије се цене крећу од 4.500 динара, док комплети свезака и прибора коштају од 1.200 до 2.500 динара, у зависности од бренда и дизајна. 

– Највише се продаје школска опрема с мотивима из цртаних филмова, додуше, старији ђаци бирају једноставније моделе – каже продавачица у књижари код Дунавске улице.

У великим тржним центрима, у спортским радњама актуелне су „два за један” акције на патике, док продавнице одеће имају посебне школске колекције – фармерке по цени од 2.999 динара, дуксеви од 2.200, а мајице већ од 990 динара. 

Техничка опрема такође је тражена, јер све се више школских задатака ради на компјутеру, па су лаптопови или десктоп рачунари постали скоро неопходни. Компјутери су снижени и до 20 одсто, а штампачи и таблет уређаји до 15 одсто. Цене лаптопова крећу се од 50.000 динара па навише, док је за таблет потребно издвојити најмање 20.000.

И у великим трговинским ланцима богата је понуда школског асортимана, тако да се сетови оловака, фломастера и бојица могу наћи за 299 динара, а торбе за физичко од 600 динара. Неки хипермаркети нуде и комплетне „школске пакете” са попустом, па родитељи све могу набавити на једном месту.

Грађани кажу да им попусти значе, али да су трошкови и даље високи. 

– За двоје деце опремање за школу изађе као једна просечна плата – каже Новосађанин са Телепа, додајући да акције ипак олакшају припреме.

Опремање детета за нову школску годину велики је издатак, који сезонске акције и снижења чине подношљивијим. 

опремање ђака уџбеници школски прибор
Извор:
Дневник/ Б. Гуран, С. Аничић Илић
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
