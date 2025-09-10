НБС: СРБИ СВЕ ВИШЕ ПЛАЋАЈУ КАРТИЦАМА Страни туристи држе седам одсто тржишта
БЕОГРАД: У Србији је у другом тромесечју ове године картицама које су издали домаћи пружаоци платних услуга обављено 185,5 милиона куповина, што је за 18,4 одсто више него у истом прошлогодишњем периоду, објавила је данас Народна банка Србије.
Осим тога, страни туристи обавили су 13,9 милиона куповина, односно за 8,9 одсто више него у истом периоду претходне године, наведено је у саопштењу.
У централној банци истичу да је наставак поменутог тренда допринео просечној стопи раста картичних трансакција на полугодишњем нивоу од 20,5 одсто у последњих пет година.
То значи, како је наведено, да је укупан број трансакција обављених платним картицама на ПОС терминалима повећан 2,1 пут, са 177,7 милиона у 2021. години на 375,1 милион куповина у 2025. години.
Учешће трансакција које обављају страни туристи незнатно је порасло и у првој половини 2025. године износило 6,7 одсто, док је главни део куповина (93,3 одсто) реализован помоћу картица које су издали домаћи пружаоци платних услуга.
Додаје се да се на крају јуна 2025. године код српских трговаца налазило више од 177.000 ПОС терминала, што је за 19,0 одсто више него половином 2024. године, а њихов број увећан је за 61,4 одсто у односу на период пре пет година, када је прихватна мрежа бројала 110 хиљада ПОС терминала.
Поред тога, настављено је ширење мреже банкомата где грађани могу подићи новац и обављати друге услуге и којих је половином 2025. године било 3.196 или за 2,0 одсто више него у истом периоду претходне године, односно за 2,4 одсто више него половином 2021. године, наводи се у саопштењу НБС.
Графички преглед података у вези с пружањем платних услуга и издавањем електронског новца за друго тромесечје 2025. године доступан је на интернет презентацији Народне банке Србије у делу за статистику платног система.