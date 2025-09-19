clear sky
НЕ САМО ШТО НИЈЕ СТАЛА ВЕЋ СЛАВИ 75 ГОДИНА И СПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ МЕЊАЈУ БУДУЋНОСТ Ваљаоница бакра у Севојну планира да уложи пет милиона евра годишње у модернизацију, а биће и за стипендије

19.09.2025. 12:24 12:28
Пише:
Дневник
Извор:
РИНА
фабрика
Фото: РИНА

Ваљаоница бакра у Севојну улази у нову развојну фазу са планираним инвестицијама вредним чак 50 милиона евра у наредне три до четири године.

Само током ове године биће уложено око десет милиона евра у капиталну опрему, чиме фабрика потврђује озбиљне амбиције и дугорочну перспективу.

Без најмање пет милиона евра улагања годишње фабрика нема будућност, зато смо се одлучили на капиталне пројекте и модернизацију. Највећи изазов пред нама је реализација пројекта Б7-12, који планирамо за децембар и јануар, а где ће наш технички кадар морати да покаже максималну спремност изјавио је генерални директор Ваљаонице бакра у Севојну Драган Суботић.

Уз инвестиције, ова година посебна је и по обележавању великог јубилеја – 75 година постојања фабрике. Поводом тога, током целе године организују се бројне манифестације, од културних и спортских догађаја до програма намењених најмлађима.

Посебна пажња биће посвећена младим генерацијама – основцима, средњошколцима и студентима – кроз обилазак фабрике, разговоре, као и доделу стипендија.

Желимо да покажемо да фабрика није стала, већ да има озбиљне планове, инвестиције и перспективу за будућност нагласио је Суботић.

У плану су и сусрети са пензионерима у октобру и новембру, који ће имати прилику да виде како фабрика изгледа данас, након седам и по деценија рада.

ваљаоница бакра севојно јубилеј модернизација
Извор:
РИНА
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
23.01.2024. 15:17 15:25
04.02.2020. 10:33 10:36
