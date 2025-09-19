НЕ САМО ШТО НИЈЕ СТАЛА ВЕЋ СЛАВИ 75 ГОДИНА И СПРЕМА ИНВЕСТИЦИЈЕ КОЈЕ МЕЊАЈУ БУДУЋНОСТ Ваљаоница бакра у Севојну планира да уложи пет милиона евра годишње у модернизацију, а биће и за стипендије
Ваљаоница бакра у Севојну улази у нову развојну фазу са планираним инвестицијама вредним чак 50 милиона евра у наредне три до четири године.
Само током ове године биће уложено око десет милиона евра у капиталну опрему, чиме фабрика потврђује озбиљне амбиције и дугорочну перспективу.
– Без најмање пет милиона евра улагања годишње фабрика нема будућност, зато смо се одлучили на капиталне пројекте и модернизацију. Највећи изазов пред нама је реализација пројекта Б7-12, који планирамо за децембар и јануар, а где ће наш технички кадар морати да покаже максималну спремност – изјавио је генерални директор Ваљаонице бакра у Севојну Драган Суботић.
Уз инвестиције, ова година посебна је и по обележавању великог јубилеја – 75 година постојања фабрике. Поводом тога, током целе године организују се бројне манифестације, од културних и спортских догађаја до програма намењених најмлађима.
Посебна пажња биће посвећена младим генерацијама – основцима, средњошколцима и студентима – кроз обилазак фабрике, разговоре, као и доделу стипендија.
– Желимо да покажемо да фабрика није стала, већ да има озбиљне планове, инвестиције и перспективу за будућност – нагласио је Суботић.
У плану су и сусрети са пензионерима у октобру и новембру, који ће имати прилику да виде како фабрика изгледа данас, након седам и по деценија рада.