НИС исплаћује дивиденду акционарима за 2024. годину
Компанија НИС исплаћује 22. октобра 2025. године дивиденду акционарима из добити остварене у 2024. години, осим акционарима за које је, у складу са одлуком Одбора директора НИС а.д. Нови Сад, исплата привремено одложена до њиховог искључења са SDN листе Министарства финансија САД.
У те сврхе биће исплаћено 4.595.042.072 динара (у бруто износу) што представља 25 одсто нето добити Друштва из претходне године.
Право на дивиденду имају сви акционари који су били уписани као власници акција у Централном регистру, депоу и клирингу хартија од вредности на дан 10.06.2025. године, односно на Дан акционара XVII редовне седнице Скупштине акционара НИС-а.
Републици Србији ће на име дивиденде из добити за 2024. годину у буџет бити уплаћено више од 1,3 милијардe динара, а Република Србија остварује и приход на основу пореза који се уплаћује приликом исплате дивиденде осталим акционарима.
Грађанима Србије који поседују акције НИС-а биће исплаћено 23,95 динара по акцији, након одбитка пореза од 15 одсто на бруто износ дивиденде који износи 28,18 динара по акцији.
Исплата дивиденде aкционарима који поседују више од 5 одсто акција врши се директном уплатом, док се за остале акционаре исплата врши преко Централног регистра хартија од вредности, на рачуне које користе за трговање акцијама или које су доставили приликом пријављивања за бесплатне акције.