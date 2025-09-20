ОД 15. ОКТОБРА ОЛАКШИЦЕ ЗА СВЕ КОЈИ ТЕШКО ВРАЋАЈУ БАНКАРСКЕ ОБАВЕЗЕ НБС омогућава олакшице у отплати кредита БАНКЕ МОРАЈУ ПОМОЋИ КОРИСНИЦИМА У ТЕШКОЈ СИТУАЦИЈИ
Одлука Народне банке Србије (НБС) о олакшицама у отплати кредита, којом се помаже корисницима кредита са потешкоћама у отплати зајмова код банака, ступа на снагу 20. септембра, односно осмог дана од објављивања у Службеном гласнику, а примењује се од 15. октобра.
Овим подзаконским актом, који је Извршни одбор НБС донео 11. Септембра, прописано je да је давалац кредита дужан да примени разумне мере које кориснику олакшавају отплату кредита, ако у току трајања уговорног односа наступе околности које корисника кредита доводе у тешко имовинско стање, односно друге битне околности на које корисник не може да утиче, при чему се посебно узимају у обзир личне околности корисника.
Околности које корисника могу довести у тешко имовинско стање сматрају се губитак посла, знатно смањење прихода, тешка болест, тешка повреда
У НБС објашњавају да се околностима које корисника могу довести у тешко имовинско стање сматрају нарочито губитак посла, знатно смањење прихода, тешка болест, као и тешка повреда која доводи до умањења радне способности, док се другим битним околностима сматрају нарочито тешке породичне прилике као што је тешка болест или смрт супружника или деце и развод брака ако су супружници били садужници по кредиту или је један од супружника јемац. Поред тога, како наводе у централној банци, у духу актуелних мера које Србија предузима ради заштите права на дом, корисницима који имају потешкоће у отплати стамбеног кредита који је обезбеђен хипотеком на непокретности у којој станују, банке ће бити у обавези да у одређеним околностима одобре корисницима да не отплаћују кредит у трајању од најмање два месеца, под прописаним условима.
Реакција на време
Из НБС појашњавају и да ће се право на олакшице у отплати кредита остваривати у јединственом поступку који ће у складу са одредбама одлуке о олакшицама у отплати кредита, спроводити сви даваоци кредита, при чему ће даваоци кредита бити у обавези да предузимају активности у циљу праћења појединачних кредита и да по идентификовању раних знакова проблема у њиховој отплати контактирају кориснике и информишу их о могућностима за остваривање олакшица у отплати кредита.
Ово укључује и двостепеност у одлучивању даваоца кредита, на начин да ће корисници којима олакшица не буде одобрена имати могућност да приговоре Комисији за олакшице у оквиру банке, која треба још једном да изврши ревизију корисникове ситуације.
Под олакшицама се подразумевају потпуно или делимично рефинансирање дуга из уговора, односно измене уговорених услова, укључујући, али не ограничавајући се на продужење рока отплате, промену врсте уговора, одложено плаћање целокупног износа кредита, камате, главнице, дозвољеног или недозвољеног прекорачења, дуга по кредитној картици или одређених рата кредита, за одређени период, смањење каматне стопе, одобрење да корисник не отплаћује кредит у одређеном периоду, без права даваоца кредита да обрачунава редовну нити затезну камату на доспеле обавезе, али уз право даваоца кредита да обрачунава уговорену редовну камату на преостали износ главнице.
У олакшице спадају и делимична отплата дуга, промена валуте у којој је изражена обавеза, ако новчана обавеза није изражена у динарима, делимичан опрост и консолидација дуга као и проглашење застоја у отплати за одређени период, у којем давалац кредита не обрачунава редовну ни затезну камату на доспело, а неизмирено потраживање, као ни редовну камату на преостали износ главнице, односно дуга.