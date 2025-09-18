КО СВЕ ИМА ПРАВО НА ДЕЛИМИЧАН ОПРОСТ ДУГА ПРИЛИКОМ ОТПЛАТЕ КРЕДИТА Од 15. октобра банке уводе низ олакшица
Народна банка Србије донела је нову одлуку о олакшицама у отплати кредита, које ће ступити на снагу 15. октобра
Овим мерама централна банка уводи трајан регулаторни оквир за заштиту оних који се нађу у тешким животним околностима и нису у стању да редовно измирују своје обавезе.
Ове олакшице су намењене клијентима који су остали без посла, чији су приходи значајно смањени или који су доживели тешку болест, повреду или друге тешке породичне прилике, као што су смрт брачног друга или деце, односно развод брака ако су обоје били задужници.
У циљу заштите права на дом, корисницима стамбених кредита обезбеђених хипотеком на непокретности у којој станују, а који имају потешкоћа с отплатом, банке ће бити у обавези да, под прописаним условима, омогуће одлагање отплате на најмање два месеца.
Под олакшицама се подразумева низ могућности, као што су потпуно или делимично рефинансирање, продужење рока отплате, промена услова уговора, одложено плаћање дуга или камате на одређени период, смањење каматне стопе, па чак и делимичан опрост дуга и консолидација.
У саопштењу НБС се наводи да банке морају да примењују разумне мере које кориснику олакшавају отплату, посебно узимајући у обзир његове личне околности.
- НБС прописује да је банка дужна да примени разумне мере које кориснику олакшавају отплату кредита ако у току трајања уговорног односа наступе околности које корисника доводе у тешко имовинско стање, односно друге битне околности на које корисник не може да утиче, при чему се посебно узимају у обзир личне околности корисника - наводе у НБС.
Право на олакшице оствариваће се у јединственом поступку. Банке ће бити обавезне да прате стање кредита и да, при првим знацима проблема, контактирају кориснике и информишу их о могућностима. Ако им олакшица не буде одобрена, клијенти ће имати право да уложе приговор Комисији за олакшице унутар банке, која ће још једном ревидирати ситуацију, пише Каматица.рс
Овим актом, који је по својој делотворности упоредив с мерама успешних регулатора у Европској унији, НБС пружа трајну заштиту корисницима финансијских услуга у тешким животним околностима.