ОГРОМНА УШТЕДА ЗА ДОМАЋИНСТВА Цене хране и основних животних намирница падају до 20% ПОГЛЕДАЈТЕ ШТА СВЕ ПОСТАЈЕ ЈЕФТИНИЈЕ ОД ОКТОБРА

11.08.2025. 11:01 11:20
Дневник
k1info.rs
hrana
Фото: Pixabay.com / ilustracija

Па, да коначно мало предахнемо од високих температура али и цена.

Куповина би ускоро могла да постане знатно лакша за новчаник, јер се уводе мере које ће снизити цене основних животних намирница и кућних потрепштина и до 20%.

– Доносимо мере о ограничавању маржи, категорија производа, безалкохолних пића, прераде воћа и поврћа, свежег и прерађеног меса, рибе. На све идемо. Ограничићемо маржу у трговини на мало, на 20-22 одсто. Заштитићемо и произвођаче и крајње потрошаче. Морамо да мењамо и закон до октобра 2025, изјавио је председник Александар Вучић.

Као пример наведен је јогурт чија је фактурна цена 95,98 динара, произвођачу остаје свега 6 динара, а трговцу 70–75 динара. – Нема баш много смисла, а они зараде и више – истиче се. 

Ограничење марже односиће се на трговину на мало, и то на 20–22%, а мере ће обухватити и безалкохолна пића, прераду воћа и поврћа, свеже и прерађено месо, рибу. До октобра 2025. планира се и измена закона како би се ове одлуке учврстиле. 

Ово ће да обрадује многа домаћинства у Србији, а ми смо вам сада приказали како би изгледале снижене цене неких основних животних намирница. 

Ево како би изгледале нове, снижене цене најтраженијих производа:

Брашно 1 кг – 64 дин (уместо 80) 

Млеко Моја кравица 1л – 124 дин (уместо 155) 

Јогурт Моја кравица 2.8% mm 1кг – 120 дин (уместо 150) 

Персил прашак 3кг – 1.200 дин (уместо 1.500) 

Гранд кафа млевена Голд 200г – 392 дин (уместо 490) 

Дуел омекшивач 1,6л – 432 дин (уместо 540) 

Пик шунка 350г – 364 дин (уместо 455) 

Искон уље 1л – 160 дин (уместо 200) 

Шећер Суноко 1кг – 90 дин (уместо 112) 

Јаја М Maxi 10 ком – 168 дин (уместо 210) 

Perfex тоалет папир 8+2 – 360 дин (уместо 450) 

Fairy детерџент за судове 450мл – 168 дин (уместо 210) 

Nectar Life сок поморанџа 1л – 256 дин (уместо 320) 

Памперс Премиум 3 МБ (120 ком) – 3.152 дин (уместо 3.940) 

Јувитана кашица 190г – 224 дин (уместо 280) 

Мер дечији сапун 87г – 95 дин (уместо 119) 

Павловићева маст са камилицом 100мл – 300 дин (уместо 375) 

Nature’s Promise домаће омега пиле – 560 дин (уместо 700) 

Colgate паста за зубе 125мл – 208 дин (уместо 260) 

Афродита шампон коприва & пантенол 1л – 344 дин (уместо 430) 

Поли виршле 260г – 208 дин (уместо 260)

Са оваквим снижењем, просечна породица ће на месечном нивоу моћи да уштеди и неколико хиљада динара, а тржиште би, према најавама, коначно могло да се врати у баланс, без превеликих трговачких маржи.

(k1info.rs)

k1info.rs
Дневник
