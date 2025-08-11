ЦЕНЕ НА ПИЈАЦАМА СРБИЈЕ КАО РОЛЕРКОСТЕР!
ПАРАДАЈЗ У ОВОМ ГРАДУ КОШТА КАО ЗЛАТО, на северу је знатно јефтинији! ПОГЛЕДАЈТЕ КОЛИКЕ СУ цене телећег меса и где се ЈОШ УВЕК може купити сир за 500 динара!
Салата од парадајза и паприке тренутно највише кошта Крагујевчане, иако је национална воћка шљива није нимало јефтина, само у Краљеву можете купити сир јефтинији од 500 динара, а у Панчеву потрошачи за килограм телећег меса морају да издвоје више од 2.000 динара. Све то показују статистички подаци о ценама намирница на пијацама и у трговинама.
Цене пољоприведних производа на домаћим пијацама, како показује извештај Републичког завода за статистику (РЗС) за почетак августа, и те како варирају од града до града Србије, а разлика између појединих највиших и најнижих цена иде чак и до три пута.
Разлике у цени поврћа и до чак три пута
У категорији поврћа, како показује ова статистика, кромпир је најскупљи у Београду где га пијачни продавци продају по цени од 150 динара килограм. Најнижу цену од 80 динара килограм кромпир има у Врању, Лесковцу, Нишу, Новом Саду и Суботици.
Престоничке пијаце, као и она у Новом Пазару, најскупље су и када се пазари пасуљ – килограм кошта 500 динара. На ретко којој другој пијаци у градовима Србије ово поврће је јефтиније од 400 динара, а једини изузетак јесте Зајечар, на чијој пијаци пасуљ кошта 230 динара килограм.
Огроман диспаритет у цени је код црног лука – у Крагујевцу је тренутно најскупљи у Србији и кошта 150 динара килограм, док је у Врању чак три пута јефтинији!
Сладак купус најчешћу највишу цену од 100 динара килограм има у неколицини градова као што су Београд, Ваљево, Крагујевац и Краљево, а најнижу (70 дин/кг) у Смедереву и Зајечару.
Најскупљи краставац тренутно плаћају купци на пијаци у Смедереву (170 дин/кг), а најјефтинији, по цени од 90 динара килограм, продаје се у Крагујевцу и Нишу.
Крагујевчане, међутим, очекује највећи издатак ако на пијаци купују парадајз – 220 динара за килограм. У већини других градова његова пијачна цена је испод 200, а најнижа је 120 динара килограм у Лесковцу.
Исти локацијски однос највише и најниже цене важи и за паприку. У Крагујевцу је најскупља (330 дин/кг), а у Лесковцу најјефтинија (120 дин/кг).
Шљиве и брескве по истој највишој цени од 300 динара
Пијачни барометар РЗС за почетак овог месеца у категорији воћа показује да јабуке највишу цену имају у Новом Пазару (250 дин/кг), док су најјефтиније и то по двоструко нижој цени у Врању (120 дин/кг).
Банане ће вас на пијацама у главном граду и Крагујевцу коштати 250 динара килограм, што им је тренутно највиша цена, док ћете их у Краљеву платити 170 динара килограм.
Лоша година је за националну воћку, тако да цена шљива није мала. Највиша је на пијацама у Ужицу, Нишу, Панчеву и Сремској Митровици (300 дин/кг), док је најнижа на новосадским пијацама (130 дин/кг).
И брескве имају највишу цену од 300 динара килограм и то у већем броју градова, попут Ваљева, Врања, Зајечара и Крагујевца, док су најјефтиније у Суботици где се килограм овог воћа продаје за 200 динара.
Само у Краљеву сир јефтинији од 500 динара
Код белог мрса, цена домаћег сира се приближава једној „црвеној“, с обзиром на то да му је највиша цена 800 динара килограм у неколицини градова као што су Врање, Зајечар, Лесковац, Ниш и Нови Пазар. Једина српска пијаца где сир кошта мање од 500 динара је она у Краљеву где килограм стаје 450 динара.
Кајмак на почетку августа највишу цену има у Суботици (1.600 дин/кг), а најнижа цена од 1.200 динара за килограм му се уједначила на већини других пијаца – у Ваљеву, Врању, Крагујевцу, Краљеву...
Телетина у Панчеву „пробила“ 2.000 динара
Што се тиче меса, статистика која обрађује најчешће цене у трговинама показује да је килограм шарана најскупљи у Лесковцу (890 дин/кг), а најјефтинији у суседном Врању (570 дин/кг).
Најскупљи килограм јунеће розбратне шницле тренутно плаћају Шапчани (1.500 дин/кг), а најјефтинији купци у Смедереву (980 дин/кг) и то је једини град у чијим трговинама је најчешћа цена ове врсте меса нижа од 1.000 динара.
У суботичким трговинама свињска крменадла има највишу цену од 850 динара килограм, док је Ужичани у просеку плаћају чак 300 динара мање, што јој је најнижа цена.
Телеће месо је „пробило“ ниво од 2.000 динара, пошто подаци РЗС показују да му је највиша цена од 2.100 динара килограм у трговинама у Панчеву. Најмање га тренутно плаћају у Зрењанину (995 дин/кг).
Коначно, најскупљи килограм свеже пилетине на почетку августа кошта 340 динара у Ваљеву, док је у суседном Ужицу пилеће месо 100 динара јефтиније и то је најнижа цена овог артикла у Србији.