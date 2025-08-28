СТИЖЕ ВЕЛИКО ПОВЕЋАЊЕ ПЕНЗИЈА Ево колико ће настарији грађани добијати пара ДЕБЉИ НОВЧАНИЦИ ОД ОВОГ ДАТУМА
Пензионери у Србији, њих око 1,7 милиона, могу да очекују значајно повећање пензија од 1. децембра када ће просечна примања за најстарије грађане износити 55. 222 динара!
Како је раније најављено, повишица би могла да износи и девет одсто, што би значило да би просечна пензија скочила за нешто више од 4.500 динара и износила би 55.222 динара.
Скок за 40 евра
Први потпредседник Владе и министар финансија Синиша Мали потврдио је да од 1. децембра следи ново повећање пензија.
- У годинама за нама показали смо да знамо како да спроведемо праве мере. Још од када је кренула корона, па енергетска криза и тако даље. Од 1. децембра идемо са растом пензија, како смо и обећали. Дакле, расту нам плате, расту нам пензије, при томе смо задржали пуну запосленост. Новим економским мерама желимо да додатно подигнемо вредност сваког динара који грађани добију кроз повећања плате и пензија - нагласио је Мали.
Он је додао да је економска политика усмерена на бригу о грађанима.
Председник Србије Александар Вучић такође је недавно најавио нову повишицу за најстарије суграђане. Он је тада истакао да би повећање могло да износи осам или девет одсто. Тако, уколико повећање буде девет одсто, просечна пензија ће достићи 55.222 динара, уместо садашњих 50.662 динара.
Када претворимо у евре, значи да ће просечна пензија након повећања износити 465 евра, што је за 40 евра више него сада.
- Тренутно је просечна пензија 426 евра. Идемо на велико повећање пензија и, ако оно буде девет одсто, то је још 40 евра, значи пензија ће износити 465 евра - рекао је Вучић.
Они који имају нешто више пензије од просечних могу да очекују још значајнију повишицу.
Пензионери који примају 80.000 динара добиће повећање од 7.200 динара, док би они који примају 100.000 динара добили повишицу од 9.000 динара.
Бољи стандард
Стручњак за менаџмент државне управе Михајло Рабреновић наводи за Информер да Србија економски јача, јер грађанима може у виду повећања примања да обезбеди бољи стандард и услове за живот.
- Најава још једног повећања пензија је свакако одлична вест, поготово што се најављује још једно значајно повећање. Карактер једног друштва огледа се и у третману осетљивих друштвених група, међу којима су пензионери. Србија је на том плану активна у континуитету, што се огледа у редовном увећању пензија - истиче Рабреновић.
Појефтиниће бројни производи
Министар финансија Синиша Мали је у маркету "Maxi" одабрао 25 производа из 23 категорије које грађани најчешће купују како би упоредио цене након што почне примена Уредбе о ограничавању маржи. Рачун је износио 4.991,92 динара.
Министар је указао да део програма економских мера које је представио председник Александар Вучић подразумева и ограничавање трговинских маржи и истакао да то ограничење треба да доведе до смањења цена великог броја производа - од прехрамбених производа до производа кућне хемије и козметике.
- То је око 3.000 производа које грађани Србије најчешће купују. Ове мере су усмерене ка грађанима, тако да имају користи од тога - рекао је Мали.
Он сматра и да ће, уз нове економске мере, које ће значајно помоћи и најстаријима, повећање пензија бити велики допринос бољем животном стандарду, с обзиром на то да ће бројни производи већ од понедељка бити значајно јефтинији.
Подсетимо, просечна пензија 2012. године износила је тек 204 евра, и овај скок је велики успех, али према најавама, ту се неће стати. Како су раније истицали надлежни, план је да просечна пензија до краја 2027. године износи 650 евра.