Трешње СКУПЉЕ 205 посто! ПАПРЕНЕ ЦЕНЕ ВОЋА И ПОВРЋА највише „допринеле“ расту инфлације! НБС: Поскупљење СТРУЈЕ око седам одсто узето у обзир у пројекцији за 2026.
БЕОГРАД: Генерални директор Сектора за економска истраживања и статистику у Народној банци Србије Саво Јаковљевић изјавио је да се према пројекцијама инфлације за наредни период, у 2026. години очекује инфлација око 4,0 одсто, да би се она крајем те године приближила централној вредности циља, а у 2027. би се кретала око 3,0 одсто или мало изнад тог процента.
Он је на представљању августовског извештаја о инфлацији у НБС, одговарајући на новинарска питања да ли је у пројекцију укључено поскупљење струје, рекао да јесте и да је реч о поскупљењу од око седам процената што је договорено са ММФ-ом.
То повећање смо укључили у ову пројекцију и његов допринос инфлацији је 0,4 одсто. Цена струје код нас од 0,11 евра по киловат часу је и даље међу најнижим у Европи, рекао је он.
Истакао је да тренутно цене воћа и поврћа дају највећи допринос инфлацији а о каквим размерама раста ових цена се ради показују подаци према којима су јабуке у односу на пре годину дана поскупеле за 51 одсто, малине за 50 одсто, кајсије за 70 одсто, брескве за 87 одсто а трешње за чак 205 посто.
Према његовим речима у првој половини године, раст цена воћа је износио 28 одсто, што је двоструко више од петогодишњег просека а таква кретања су забележена и у земљама из којих увозимо воће када је код нас слабији род.
Свуда је забележен раст цена воћа у првој половини године од преко 20 одсто. Ми смо у нашој анализи, у првом осврту који се зове утицај неповољних временских прилика на понуду и цене воћа, анализирали кретање цена 17 воћарских и 19 повртарских култура. Оно што код воћа може да се каже јесте да су за 17 повртарских култура које смо посматрали и анализирали њихове цене у претходних осам година, у јуну цене код свих 17 култура биле највеће у претходних осам година, рекао је он.