Обезбеђен и новац за санацију штете од пожара
НЕЋЕ БИТИ ПРАЗНИХ РАФОВА Министар Гламочић поручио: СРБИЈА ИМА ДОВОЉНО ХРАНЕ, биће и за извоз! Пољопривредницима исплаћено 70 одсто субвенција
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде Драган Гламочић изјавио је да је до августа пољопривредницима исплаћено 70 одсто субвенција, као и да ће бити довољно хране за Србију.
Влада је за санацију штете од пожара издвојила 350 милиона динара, а Гламочић је навео да су многе куће оштећене у пожарима већ под кровом.
Договорена је и градња помоћних објеката. Министарство пољопривреде је обезбедило много више стоке, механизације и свих других потрепштина него што је потребно. Међутим, пратимо динамику радова – рекао је Гламочић за РТС.
Како је истакао, прошле недеље су испоручене свиње, ових дана ће јунице.
Како се стекну услови, тако се стока испоручује. Чак смо обезбедили, захваљујући Националном институту ратарства и повртарства у Новом Саду, и семена за јесењу сетву – навео је Гламочић.
Гламочић је рекао и да је ове године поднето 23.000 захтева за субвенције, што је за 5.000 више него прошле године. Он је навео да је до августа исплаћено 75 милијарди динара, што је 70 одсто субвенција. Истакао је да ће Србија и поред суше имати довољно хране, али мање за извоз.
Стигли смо данас близу 70 одсто реализације средстава субвенцијама. Значи, ми смо у току и до краја године ћемо све оно што је министарство наменило реализовати, а то је рекордан буџет, и то се види по пољопривредницима. Година јесте тешка, јесте суша. Ми не можемо на то утицати. Једноставно, пољопривреда је фабрика под ведрим небом – рекао је Гламочић.
Нагласио је да ће свима бити додељена средства и за изградњу објеката и за механизацију. Истакао је и да су имали и велики одзив донатора, као и да се стриктно поштује процедура да не би дошло до злоупотреба субвенција.
Гламочић је истакао да су рекордни приноси пшенице, да ће с кукурузом бити мало више проблема, али да ћемо опет имати довољно за своје потребе, и да се обезбеди храна за стоку.
Биће мање количина за извоз, али оно што треба да се зна – Србија је земља извозник – нагласио је Гламочић.
Навео је да би квалитетна приплодна грла требало да буду исплаћена за 20 дана, као и да је до данас исплаћено 13,3 милијарде динара. Гламочић је нагласио да то нису мала средства и да је то новац пореских обвезника.
Чак и они трактори који су излазили и на путеве и тако даље, 90 одсто тих трактора је купљено учешћем државе од најмање 50 одсто, а неки су добили 65 одсто. Сертификовано семе о ком смо толико причали, 94 одсто захтева је одобрено и за месец дана ће бити свима исплаћено – рекао је Гламочић.
Навео је да се за субвенције у односу на прошлу годину, када је поднето 18.000 захтева, јавило 5.000 домаћинстава више.
То изискује више пара из буџета, биће обезбеђено, зато што је то инвестиционо. Значи, нама се повећа број стоке, аутоматски ћемо имати и бољу понуду – рекао је Гламочић.
Међутим, нагласио је и да ће држава тражити и одговорност, што значи да ће пољопривредници од следеће године новац који добију морати да правдају рачунима.
Говорећи о томе да су од 1. августа почеле контроле млечних производа, Гламочић истиче да се и сам изненадио колико има производа у супермаркетима за које смо мислили да су млечни, а у ствари садрже палмино уље.
Али оно што је важно, водимо рачуна о безбедности наших грађана, о њиховим правима и да имају право да тачно знају шта купују. И ти производи су јасно одвојени, инспекције су кренуле на терен, за сада радимо само мере упозорења – рекао је Гламочић.
Како је истакао, након мера упозорења, наступају казне које се крећу до три милиона динара.
Говорећи о мерама које је најавио председник Србије Александар Вучић, а које се односе на то да цене прехрамбених производа од јесени буду ниже за 15 до 20 одсто, Гламочић је нагласио да су наши пољопривредни произвођачи то чекали годинама.
То је мера која ће значити не само нашим грађанима, већ и пољопривредним произвођачима, зато што ће се повећати потрошња – рекао је Гламочић.