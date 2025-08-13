НБС НАЈАВЉУЈЕ УДАР НА БАНКЕ Ниже камате за грађане са малим примањима КОД НАС ПОЗАЈМИЦЕ СКУПЉЕ НЕГО У ИНОСТРАНСТВУ
Мере које Народна банка Србије припрема за смањење маржи банака требало би, пре свега, да помогну слојевима становништва са најнижим примањима, изјавио је финансијски консултант Владимир Васић и оценио да је неопходно радити на јачању конкуренције међу банкама.
Према његовим речима, најављене мере Народне банке могу да буду административног карактера и да се суштински мора радити на дугорочности, с једне стране, како да се побољша понуда опција за оне који желе да позајме новац, било као физичка било као правна лица, а с друге стране би Народна банка требало да ради на појачаној конкуренцији како би свако ко продаје нешто осетио и знао да има конкуренцију. Појаснио је да када је тражња за кредитима велика, а понуда ограничена или везана искључиво за банке, онда цена новца иде нагоре.
„То је механизам тржишта”, истакао је Васић.
Народна банака Србије спроводи додатне анализе које за резултат треба да имају предлагање конкретних решења у циљу смањења маржи банака, изјавила је недавно гувернер Народне банке Србије (НБС) Јоргованка Табаковић поводом најављених мера за смањење каматних стопа. Додала је да ће НБС наставити да предузима активности у циљу налажења најбољих решења за смањење каматних стопа, односно маржи на кредите, и омогућавању повољнијих услова задуживања, нарочито грађана са нижим примањима, водећи рачуна као и увек, како о свим краткорочним, тако и дугорочним ефектима најављених мера. Према њеним речима, сличан приступ примењен је на иницијативу председника Србије Александра Вучића приликом решавања питања кредита у швајцарским францима, када је НБС заједно са Владом Србије, и уз подршку банака, дошла до решења којим је ово питање решено, без стварања спорних односа са страним инвеститорима.
КОРИСТЕ ГУЖВУ Грађанима олакшан пут до зајма
Банке у Србији су у првом тромесечју ове године умерено пооштриле услове по којима су одобравале кредите привреди док су стандарди за одобравање позајмица грађанима ублажени, показали су резултати априлске анкете коју је НБС обавила међу банкама.
У извештају о резултатима ове анкете наводи се да је на пооштравање кредитних стандарда привреди, првенствено утицала повећана перцепција ризика, што се одразило и на смањену спремност за преузимање ризика. Пооштравање је забележено и код динарских и код девизних и девизно индексираних кредита, независно од њихове рочности, као и за сва предузећа, без обзира на њихову величину. Поред тога, поједине банке су навеле да је смањење конкуренције у банкарском сектору деловало у смеру пооштравања стандарда. С друге стране, истакле су да су трошкови извора финансирања деловали у смеру ублажавања, што се може довести у везу с досадашњим ублажавањем монетарних услова од стране НБС и Европске централне банке.
Табаковић је истакла да је НБС своју регулативу увек сагледавала из тачке општег интереса који је дугорочно одржив и има упориште у правичном односу према људима, позицији Србије као државе која има свој суверенитет и жели да одржи повољан амбијент за све тржишне учеснике. Стабилност финансијског система, стабилност курса као његове значајне основе, стабилност цена све то јесте интерес свих и није датост већ резултат рада НБС, навела је гувернер.
Додала је да када се упореде услови задуживања клијената код банака чланица исте банкарске групе које послују у Србији и банака које послују у државама у окружењу, није редак случај да те банке клијентима нуде повољније кредите у погледу висине каматних стопа за исту врсту кредитног производа, односно да при дефинисању каматних стопа примењују ниже марже у односу на банке чланице исте банкарске групације у Србији.
Нижа премија ризика и виши кредитни рејтинг Србије такву праксу не оправдавају, а ризик пласирања средстава по основу кредита у Србији из наведених разлога јесте нижи, што би морало да се одрази и на каматне стопе. Управо зато, према њеним речима, НБС спроводи додатне анализе.
