У ВЕЛИКОЈ АКЦИЈИ ЗАПЛЕЊЕНА ХРАНА ВРЕДНА 95 МИЛИОНА ЕВРА Враћали намирнице са истеклим роком трајања на тржиште ПРЕВАРЕ И СА МОРСКИМ ПЛОДОВИМА
У великој међународној акцији под називом ОПСОН XIV заплењено је више од 11.500 тона хране и 1,4 милиона литара пића, чија укупна вредност достиже 95 милиона евра.
Акцију су заједнички спровели Европол, Европска канцеларија за борбу против превара (ОЛАФ), Европска комисија (ДГ САНТЕ), као и 31 земља Европе и шире, уз подршку произвођача хране и пића из приватног сектора, објавио је Европол.
У оквиру ове, четрнаесте по реду операције, правосудним телима пријављена је 631 особа, издат је 101 налог за хапшење, разбијено 13 организованих криминалних група, а спроведено је више од 31.000 инспекцијских надзора и контрола.
Криминалци враћали храну с истеклим роком трајања на тржиште
Један од главних трендова откривених током акције била је злоупотреба система збрињавања отпада. Криминалне групе инфилтрирале су се у компаније за одлагање отпада како би дошле до хране којој је истекао рок трајања и која је требала да буде уништена.
Преваранти би потом брисали оригиналне ознаке рока трајања помоћу растварача, штампали нове, лажне датуме и поново пуштали производе у продају. Такви производи, често ниског квалитета и здравствено неисправни, представљали су озбиљан ризик за потрошаче, посебно у случајевима конзервисане рибе.
Уз препакивање хране с истеклим роком, уочен је и пораст фалсификовања производа с ознаком географског порекла, попут маслиновог уља и вина. Неке су инспекције откриле месо и месне прерађевине које су се продавале ресторанима и потрошачима упркос неодговарајућим условима складиштења или нехигијенској обради животиња. Сличне преваре забележене су и код морских плодова, укључујући шкољке које више нису биле прикладне за конзумацију.
Акције против илегалних кланица и загађене хране
Јединице карабињера за борбу против фалсификовања и заштиту здравља (НАС) у Италији су ухапсиле седам узгајивача коња и возача камиона који су били део мреже илегалних кланица у Умбрији и Пуљи. Криминалци су клали коње третиране лековима, чиме су угрозили јавно здравље. Полиција је открила и запленила тајну кланицу те камион с деловима илегално закланих животиња.
Инспекција Агенције за привредну и прехрамбену сигурност (АСАЕ) открила је у Португалу илегалну кланицу на северу земље без икаквих хигијенских услова. Месо различитих врста животиња продавано је ресторанима и месарама без потребних здравствених прегледа. Ухапшен је један осумњичени, а заплењено је 33 заклане животиње, 159 оваца и коза те 200 килограма изнутрица.
У сарадњи с португалским и италијанским властима, шпанска Guardia Civil разбила је мрежу која је илегално вадила и продавала загађене шкољке из реке Тајо у Шпанији. Заплењено је више од седам тона шкољки, а ухапшено 11 особа. Процењује се да су криминалци зарађивали и до 2,5 милиона евра недељно.
У другом случају, откривена је фирма која је погрешно означавала банане с Мадеире као оне с Канарских острва с ознаком географског порекла, користећи фалсификоване царинске документе. На тржиште је пласирано око 2.000 тона лажно означених банана.
У Грузији је откривено кријумчарење алкохолних пића и дуванских производа без плаћених трошарина. Вредност заплењене робе процењена је на више од 73.000 евра.
Циљ: заштита јавног здравља и потрошача
Операција ОПСОН XIV показала је да криминал у прехрамбеном сектору остаје озбиљан и међународно раширен проблем. Европол и партнери наглашавају да је нужна стална сарадња полиције, царине, санитарних и ветеринарских служби како би се заштитило здравље грађана и интегритет тржишта.
На тржишту су одузети бројни производи, од воћа, поврћа, меса, живине и рибе до слаткиша, уља и додатака исхрани, чиме је спречена њихова продаја и потенцијално угрожавање потрошача широм Европе.