НИЈЕ САМО МЕСО СКУПО! Цене живе стоке расту широм Србије! ЕВО КОЛИКО сада коштају прасад, јагњад и телад
У новом билтену СТИПС је објавио како су се кретале цене живе стоке по појединим регионима у земљи.
На подручју рашког региона у кланицама доминантна откупна цена телади СМ расе телесне масе до 160 килограма достигла је износ од 820 дин/кг, што указује на раст у односу на претходни период, објавио је СТИПС.
Откупна цена товних бикова СМ расе телесне масе преко 500 килограма, такође је била виша у односу на претходни период, пошто је доминирао износ од 450 дин/кг. У кланицама на подручју подрињског региона вршен је откуп товних бикова СМ расе телесне масе преко 500 килограма по цени од 430 дин/кг, што указује на раст у односу на претходни период.
Цене се код Чачка нису много мењале
Забележен је, пишу, пад откупне цене телади СМ расе телесне масе до 160 килограма у кланицама на подручју мачванског региона, јер је протекле недеље доминирао износ од 940 дин/кг. Доминантна цена товне јунади није се мењала.
Протекле је седмице забележен раст откупне цене товне јунади СМ расе телесне масе преко 480 килограма у кланицама на подручју јужнобачког региона, пошто је доминирао износ од 440 дин/кг, а обим откупа био је просечан. У кланицама на подручју браничевског региона није било промене у погледу цена талади СМ расе телесне масе до 160 килограма и протекле седмице је доминирао износ од 780 дин/кг. Откупне цене осталих категорија говеда које су кланичари откупљивали од пољопривредних произвођача, такође су остале непромењене.
На пијаци живе стоке у Пожаревцу стање је идентично прошлонедељном, како у погледу цена, тако и у погледу понуде и тражње телади и осталих категорија говеда. Кланичари са подручја Чачка и околних места су протекле седмице откупљивали мушку и женсу телад СМ расе телесне масе до 160 килограма, товну јунад, товне бикове и краве за клање, а откупне цене биле су на прошлонедељном нивоу.
У појединим регионима расла цена прасади
У кланицама на подручју подрињског региона дошло је до раста откупне цене прасади телесне масе од 16 до 25 килограма и пад цене товних свиња телесне масе од 80 до 120 килограма. За откупљену прасад кланичари су плаћали 320 дин/кг, а за товне свиње 260 дин/кг. Раст откупне цене прасади телесне масе од 16 до 25 килограма евидентиран је у кланицама на подручју севернобачког региона. Кланичари су протекле седмице за откупљену прасад најчешће плаћали 313.50 дин/кг.
Откупна цена прасади телесне масе од 16 до 25 килограма била је нижа у односу на претходну недељу у кланицама на подручју мачванског региопна, пошто је доминирао износ од 300 дин/кг. Према извештају репортера СТИПС из Краљева, протекле је седмице забележен раст цена прасади телесне масе од 16 до 25 килограма на 320 дин/кг и пад продајне цене крмача за клање на доминантних 190 дин/кг. Кланичари са подручја јужнобачког региона по вишој су цени у односу на претходни период откупљивали прасад телесне масе од 16 до 25 килограма, пошто је доминирао износ од товне свиње телесне масе од 80 до 120 килограма, пошто је током протекле седмице доминирао износ од 265 дин/кг. Понуда ове категорије свиња била је добра, а и откуп није много заостајао.
Цене јагњади досезале 550 дин/кг
На сточној пијаци у Смедереву забележен је раст продајне цене јагњади, пошто се продаја ове категорије оваца најчешће одвијала по цени од 480 дин/кг. Обим понуде и продаје били су просечни. Доминантна цена јагњади достигла је ниво од 440 дин/кг у кланицама на подручју подунавског регион, што указује на раст откупне цене у односу на последњу седмицу јула.
Како наводи репортер СТИПС из Краљева, на сточној пијаци у овом граду евидентиран је пад продајних цена јаради и оваца и раст цене двиски. За јарад су купци требали да издвоје 420 дин/кг, за двиске 300 дин/кг док је код оваца доминирао износ од 220 дин/кг. У кланицама на подручју мачванског региона забележен је пад откупне цене јагњади у односу на претходну седмицу, пошто је доминирао износ од 300 дин/кг, пише Агроклуб.
На сточној пијаци у Сомбору јагњад су се могла пазарити по цени од 550 дин/кг. За јарад су купци требали да издвоје 500 дин/кг. Доминантна цена оваца износила је 120 дин/кг, док је код коза доминирао износ од 100 дин/кг. Понуда и продаја се нису значајније мењали у односу на претходни период, закључили су у новом билтену.