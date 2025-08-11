Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2025. годину до 14. августа
БЕОГРАД: Секретаријат за јавне приходе обавештава данас пореске обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2025. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2025. годину.
Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.
Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом писане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.
За добијање потребних информација, обвезници се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских одељења Секретаријата за јавне приходе, који су објављени на интернет страници Града Београда, или се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе сваког радног дана од 8 до 14 часова, изузев среде, када је радно време са странкама од 08 до 18.30 часова.