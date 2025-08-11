clear sky
32°C
11.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1697
usd
100.48
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

Уплата трећег квартала годишњег пореза на имовину за 2025. годину до 14. августа

11.08.2025. 13:10 13:11
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/ Танјуг
Коментари (0)
Фото: pixabay.com

БЕОГРАД: Секретаријат за јавне приходе обавештава данас пореске обвезнике - физичка лица, предузетнике и правна лица да је 14. август 2025. године рок за уплату обавезе за трећи квартал годишњег пореза на имовину за 2025. годину.

Према Закону о порезима на имовину, порез на имовину се плаћа тромесечно, у року од 45 дана од почетка тромесечја.

Редовним и благовременим измиривањем пореза обвезници избегавају обрачун и наплату законом писане камате због кашњења у плаћању, као и покретање прекршајног поступка.

За добијање потребних информација, обвезници се могу јавити на бројеве телефона надлежних општинских одељења Секретаријата за јавне приходе, који су објављени на интернет страници Града Београда, или се могу обратити надлежним општинским одељењима Секретаријата за јавне приходе сваког радног дана од 8 до 14 часова, изузев среде, када је радно време са странкама од 08 до 18.30 часова.

порези
Извор:
Дневник/ Танјуг
Пише:
Дневник
Бизнис Новчаник
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај