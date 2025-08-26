БИЉКА КОЈА ПУНИ ЏЕПОВЕ СРПСКИХ ПОЉОПРИВРЕДНИКА По хектару зарађује и до 7.000 евра, ево зашто је освојила тржиште Европе
Скромна биљка из башти наших бака постала је златна кока за српске пољопривреднике.
Узгајање нане у Србији доживљава прави процват, јер је ова биљка све траженија, не само на домаћем већ и на европском тржишту. Цена килограма сушене нане креће се између 4 и 5 евра, а са једног хектара може се добити до 1.500 килограма сувог листа, што доноси приход од 6.000 до 7.000 евра по хектару.
Трошкови за покретање и одржавање засада нане износе око 2.000 евра, укључујући садни материјал, радну снагу, наводњавање и сушење. То значи да пољопривредници могу остварити нето добит до 5.000 евра по хектару.
Главна предност узгоја нане је стабилна потражња. Фармацеутска и прехрамбена индустрија користе нану у великим количинама за производњу чајева, сирупа, етеричних уља, бомбона, сокова и козметичких производа. Посебно је цењена органска нана, чија цена на извозним тржиштима може бити и до 30% виша.
Пољопривредници истичу да је откуп готово увек обезбеђен, често уз посете откупљивача директно на имање. Они који поседују сушаре или дестилерије за уље могу додатно повећати зараду.
Погодно за све врсте газдинстава
За узгој нане није потребна скупа опрема, што овај посао чини доступним и мањим породичним газдинствима. Садња се обавља у пролеће, а лист се бере већ исте године. Биљка траје три до четири године, што смањује потребу за сталним улагањима.
Експерти препоручују фокус на правилно наводњавање и благовремену бербу, јер то директно утиче на квалитет и количину сувог листа, а самим тим и на цену.
Нана више није само освежавајућа биљка за чај – постала је уносан посао у Србији. Уз релативно ниска улагања и тржиште у сталном порасту, хектар нане доноси зараду коју мало која пољопривредна култура може да пружи. За многе пољопривреднике, ова биљка је кључ за останак на селу и претварање пољопривреде у профитабилан бизнис.