ЦЕНЕ ЖИВЕ СТОКЕ ВАРИРАЈУ Где су најскупљи прасићи, а где се највише исплати продавати телад?
Према новом извештају СТИПС-а, у Пожаревцу је евидентиран раст продајне цене телади сименталске расе телесне масе до 160 килограма, јер је доминирао износ од 800 дин/кг и крава за клање СМ расе, јер је преовладавао износ од 240 дин/кг.
"У кланицама на подручју браничевског региона је евидентиран раст откупне цене талади СМ расе на доминантих 780 дин/кг, товне јунади од 350 до 480 килограма на доминантних 540 дин/кг и крава за клање СМ расе на доминантних 250 дин/кг", наводи се у извештају цена живе стоке.
Откупна цена товних бикова СМ расе тежих од 500 килограма била је виша у односу на претходни период у кланицама на подручју пчињског региона, где је доминирао износ од 445 дин/кг. На сточној пијаци у Краљеву је дошло до раста продајне цене приплодних јуница протекле седмице. Продаја ове категорије говеда најчешће се одвијала по цени од 199.000 динара по грлу.
Раст откупне цене товних свиња на подручју Београда
Откупна цена товних свиња тежине од 80 до 120 килограма била је виша у кланицама на подручју Београда и околних места. Доминирао је износ од 230 дин/кг. Кланичари са подручја јужнобанатског региона, такође су по вишој цени, у односу на претходни период, откупљивали товне свиње телесне масе од 80 до 120 килограма, јер је током протекле седмице доминирао износ од 265 дин/кг.
"Прасад телесне масе од 16 до 25 килограма била су скупља на пијаци живе стоке у Лесковцу, где је доминирао износ од 350 дин/кг. У кланицама на подручју јабланичког региона дошло је до раста откупне цене прасади у истој овок категорији, а преовладавао је износ од 300 дин/кг."
Пад откупне цене прасади телесне масе од 16 до 25 килограма забележен је у кланицама на подручју јужнобачког региона, јер је доминирао износ од 300 дин/кг. За разлику од њих, виша је била цена товних свиња изнад 120 килограма, које су најчешће откупљиване за 220 дин/кг. Кланичари са подручја Шапца и осталих места мачванског региона за откупљену прасад тежине од 16 до 25 килограма плаћали су 360 дин/кг, што указује на пад цене у односу на претходну седмицу.
Где су била јефтинија јагњад?
У кланицама на подручју браничевског региона забележен је пад откупне цене оваца, а доминирао је износ од 220 дин/кг. На пијаци живе стоке у Пожаревцу, такође су биле јефтиније овце. Доминирао је износ од 200 дин/кг.
"Пад продајне цене јагњади забележен је на пијаци живе стоке у Краљеву. Промет се најчешће одвијао за 400 дин/кг. За разлику од њих, скупљи су били овнови за приплод чија је доминантна цена достигла износ од скоро 34.000 динара по грлу", преноси СТИПС.
Откупна цена јагњади била је виша у односу на претходни период у кланицама на подручју подрињског региона, где је најшеће преовладавао износ од 400 дин/кг.