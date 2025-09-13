ДОНОСИ И ДО 7.000 ЕВРА ПО ХЕКТАРУ, А МОЖЕ ДА ЈЕ ГАЈИ СВАКО! За овом биљком влада стална потражња
За узгој вам не треба скупа механизација, због чега се у овај посао упуштају и мала породична газдинства
Узгој нане у Србији доживљава прави процват због велике тражње за овом биљком широм Европе. За многе пољопривреднике, нана је постала уносна култура са релативно ниским трошковима улагања, наводе медији.
Цена килограма суве нане на тржишту креће се између 4 и 5 евра, а са једног хектара може се добити до 1.500 килограма, што доноси приход од 6.000 до 7.000 евра. Уз трошкове за саднице, радну снагу, наводњавање и сушење, који износе око 2.000 евра, ратари могу остварити профит и до 5.000 евра по хектару.
Стабилна потражња за наном
Нана је веома тражена у фармацеутској и прехрамбеној индустрији, где се користи за производњу чајева, сирупа, етеричних уља, слаткиша, сокова и козметике. Органска нана има још већу вредност на тржишту, са ценама вишим за око 30%. Произвођачи истичу да је пласман готово загарантован, јер откупљивачи често сами долазе по робу, а додатну зараду остварују они који поседују сопствене сушаре или дестилерије за уље.
Доступно малим и великим газдинствима
Узгој нане не захтева скупу механизацију, што је чини приступачном и за мала породична газдинства. Саднице се саде у пролеће, а берба је могућа већ исте године. Стручњаци наглашавају важност редовног наводњавања и правовремене жетве, јер ови фактори директно утичу на квалитет и количину приноса, а самим тим и на коначну зараду.