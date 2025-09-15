(ФОТО, ВИДЕО) ПОЉОПРИВРЕДНИЦИ ЗАТВОРИЛИ САОБРАЋАЈ ИСПРЕД БАНОВИНЕ На тракторима стигли да траже одштету од суше
Више пољопривредних удружења протестује у центру Новог Сада у непосредној близини зграде Скупштине Аутономне Покрајине Војводине.
Пољопривредници су са више десетина трактора затворили саобраћај на Булевару Михајла Пупина, од Бановине до Радничког дома. Истичу да ће тракторе оставити до увече, што значи да у том делу центра Новог Сада неће бити могућ пролазити возилима.
Милета Сланкаменац, испред Иницијативе за опстанак пољопривреде Србије, изјавио је да пољопривредна удружења траже исплату штете због суше од 300 евра по хектару. Траже и исплату свих дуговања заосталих из ранијих година, гориво без акцизе, рефинансирање свих пољопривредних кредита са каматом од један посто или њихово замрзавање.
- Захтевамо да држава разбије картелско понашање на тржишту примарних пољопривредних култура и забрани њихов увоз док имамо наше житарице и уљарице. Исто то тражимо и када је реч о воћу и поврћу - рекао је Сланкаменац.
За разлику од предводника пољопривредних удружења, земљорадници нису били расположени за изјаве новинарима.