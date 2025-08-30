scattered clouds
СКОЧИЛА ЦЕНА ЈУНАДИ И СВИЊА, ЈАГЊАД САДА ЈЕФТИНИЈА Новине на сточним пијацама и у кланицама изненадиле многе купце

30.08.2025. 09:50
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник/Kurir/STIPS
Дневник/Архива
Фото: Дневник/Архива

Откупна цена јагњади била је нижа протекле седмице у кланицама на подручју подрињског региона, а доминирао је износ од 400 дин/кг.

У кланицама на подручју средњебанатског региона забележен је раст откупне цене товне јунади телесне масе изнад 480 килограма, јер је доминирао износ од 430 дин/кг, извештава СТИПС.

Пад откупне цене товних бикова СМ расе тежих од 500 килограма забележен је у кланицама на подручју подрињског региона, јер је износ достигао доминантних 440 дин/кг.

Дневник/Архива
Фото: Дневник/Архива

- Откупна цена телади СМ расе телесне масе до 160 килограма није се мењала у односу на претходни период у кланицама на подручју браничевског региона, јер је доминирао износ од 780 дин/кг - наводи се у новом извештају.

На сточној пијаци у Пожаревцу је током протекле седмице забележена продаја телади СМ расе телесне масе до 160 килограма по доминантној цени од 800 дин/кг и крава за клање по доминантној цени од 240 дин/кг. На сточној пијаци у Краљеву могле су се пазарити једино краве за клање СМ расе, а доминирао је износ од 380 дин/кг.

Виша цена товних свиња у Крагујевцу

На сточној пијаци у Крагујевцу биле су скупље товне свиње тежине од 80 до 120 килограма и крмаче за клање у односу на претходни период.

"За товне свиње су купци требали да издвоје 210 дин/кг, а за крмаче за клање 180 дин/кг. У кланицама на подручју шумадијског региона забежен је раст откупне цене прасади телесне масе од 16 до 25 килограма на доминантних 330 дин/кг."

Дневник/Архива
Фото: Дневник/Архива

Откупна цена прасади телесне масе до 15 килограма била је виша у кланицама на подручју подрињског региона, па је доминирао износ од 350 дин/кг. Кланичари са подручја средњебанатског региона протекле су седмице подигли откупну цену товних свиња телесне масе од 80 до 120 килограма, тако да је доминирао износ од 260 дин/кг. Најчешћа продајна цена прасади тежине до 15 килограма износила је 300 дин/кг на сточној пијаци у Чачку. За прасад телесне масе од 16 до 25 килограма требало је издвојити 280 дин/кг. Осим прасади, могле су се пазарити и крмаче за клање код којих је доминирао износ од 140 дин/кг.

Скупље двиске, а јефтинија јагњад

На пијаци живе стоке у Крагујевцу су биле скупље двиске и овце у односу на претходни период. За двиске су купци најчешће требали да издвоје 200 дин/кг, а за овце 180 дин/кг. Откупна цена јагњади била је нижа протекле седмице у кланицама на подручју подрињског региона, а доминирао је износ од 400 дин/кг.

Дневник/Архива
Фото: Дневник/Архива

На сточној пијаци у Ужицу су, такође, јагњад била јефтинија у односу на претходни период. У седмици за нама је доминирао износ од 410 дин/кг.

Кланичари са подручја моравичког региона нису откупљивали јагњад од одгајивача са овог подручја као и претходних седмица. На пијаци живе стоке могла су се пазарити јагњад по доминантној цени од 400 дин/кг и овце код којих је доминирао износ од 170 дин/кг.

За јагњад су купци на пијаци живе стоке у Лесковцу требали да издвоје најчешће 450 дин/кг, док је у категорији јаради доминирао износ од 400 дин/кг. За овце је протекле седмице требало издвојити 200 дин/кг, а понуда свих наведених категорија била је слаба, као и претходних седмица.

BiznisKurir/STIPS

јунад јагње прасад Агро
Извор:
Дневник/Kurir/STIPS
Пише:
Дневник
Бизнис Пољопривреда
