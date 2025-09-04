КИКИНДСКИ ПОЉОПРИВРЕДНИК ПОСЛАО ПОРУКУ КОЈУ МОРАТЕ ДА СХВАТИТЕ ОЗБИЉНО Ево и која је! Најавио сезону резања купуса и карфиола
Берба купуса и карфиола зависи од сорте и времена сетве, а пре неколико дана у Кикинди је почела сезона резања ових биљака. Повртари очекују најбољу продају средином месеца, када креће интензивно спремање зимнице.
Осим поља, у пластеницима још увек има и паприке и парадајза, а повртари истичу да је и поред веома тешке године род солидан.
Ђурица Јоргин, повртар из Кикинде, истиче за РТВ1 да је година била тешка, а ако се пореди са прошлом,разлика је само у хладнијим ноћима.
-Суша је однела свој данак, ратарство је пропало скроз. Ми у повртарству радимо мање површине, више труда имамо, велика су улагања и много посла- рекао је Јоргин.
Кикиндски пољопривредник апелује на грађане да купују домаће, јер поред здраве хране потпомажете и локалну привреду.
-Када би дошао на пијаце може да се ценка са нама, може да добије јефтиније и што је најважније, подвлачим свим купцима, свеже- речи су Јоргина.