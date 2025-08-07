ОПШТИНА СУФИНАНСИРА КОПАЊЕ АРТЕШКИХ БУНАРА Ово су конкурсни услови, ево колико новца може да се добије
НОВА ВАРОШ: Велики проблем са водоснабдевањем, нарочито током летњих сушних месеци за мештане нововарошких села могао би да постане прошлост.
Пољопривредни произвођачи са територије општине Нова Варош могу да конкуришу за подстицајна средства намењена бушењу дубинских, артешких, бунара у 2025. години.
Конкурс је расписала локална самоуправа у циљу подршке развоју пољопривреде, тачније за обезбеђивање воде за наводњавање и напајање стоке.
- У складу са Програмом подршке за спровођење пољопривредне политике и политике руралног развоја општине Нова Варош за 2025. годину, право на средства имају искључиво они произвођачи који инвестирају у бушење бунара. Важно је истаћи да се средства не могу користити за изградњу површинских каптажа, прикупљање кишнице, нити за довођење воде до домаћинстава полагањем црева или цевовода са удаљених изворишта - кажу за РИНУ у локалној самоуправи.
По једном кориснику могуће је остварити максимални повраћај до 40 одсто укупне вредности пројекта, односно највише 300.000 динара без ПДВ-а. Једно газдинство може конкурисати само са једном инвестицијом.
Приликом теренске контроле, комисија ће проверавати да ли је бунар у функцији, да ли је дубина бунара у складу са пријављеном, као и да ли је извођач радова овлашћена фирма за бушење бунара.
Обрасци пријаве и изјава могу се преузети са званичног сајта општине Нова Варош или лично у Одељењу за привреду и локални економски развој, улица Карађорђева 32, сваког радног дана од 7:30 до 15:00 часова. Рок за подношење пријава је од 1. до 20. августа 2025. године, до 15 часова, а конкурс је објављен на сајту општине, огласној табли Општинске управе.