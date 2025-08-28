ОВО ДОНОСИ ОДЛИЧНУ ЗАРАДУ У СРБИЈИ Приход од хектара и 7.000 евра, бизнис се нагло разгранао!
Узгајање нане у Србији почело нагло да цвета, јер је ова биљка постала тражена не само у Србији већ и у целој Европи.
Килограм суве нане на тржишту достиже цену од 4 до 5 евра, а хектар под овом биљком може дати и до 1.500 килограма сувог листа. Рачуница је јасна, приход од хектара нане креће се између 6.000 и 7.000 евра.
Трошкови улагања у подизање и одржавање засада износе око 2.000 евра (садни материјал, радна снага, наводњавање и сушење), што значи да пољопривредник може да рачуна на чисту зараду и до 5.000 евра по хектару.
Највећа предност производње нане јесте стална потражња. Фармацеутска и прехрамбена индустрија користе је у огромним количинама: од чајева, сирупа и етеричних уља, до бомбона, сокова и козметике. Органска нана је посебно тражена на извозним тржиштима, где цена иде и 30 одсто више.
Произвођачи истичу да је откуп практично загарантован, јер откупљивачи често долазе и на имање, а они који имају сопствену сушару или дестилерију уља остварују и додатну зараду.
За гајење нане није потребна скупа механизација, па се у посао могу упустити и мала породична газдинства. Саднице се саде на пролеће, а већ исте године могуће је брати лист. Биљка може трајати три до четири године, па улагања нису сваке сезоне иста, преноси НС уживо, пише „Телеграф““.
Стручњаци саветују да се посебна пажња обрати на наводњавање и правовремену жетву, јер од тога зависи и квалитет и количина сувог листа, а самим тим и цена.
Нана више није само биљка која нас освежава у чају она је постала озбиљан извор зараде у Србији. Са улагањима која нису превисока и тржиштем које непрестано расте, хектар ове лековите биљке може донети профит којим се ретко која друга култура може похвалити. За многе пољопривреднике, нана је управо оно што им је требало да остану на селу и од пољопривреде направе уносан посао.