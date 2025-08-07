ПОКРАЈИНА ПРУЖИЛА ПОДРШКУ МЛАДИМА У ВОЈВОЂАНСКИМ СЕЛИМА Уручено 165 уговора за набавку механизације
Младим пољопривредницима из Војводине јуче је у холу Покрајинске владе уручено 65 уговора вредних 100.000.000 динара за подршку у руралним подручјима, односно куповину механизације.
Помоћница покрајинског секретара за пољопривреду, водопривреду и шумарство Драгица Илић је казала да је ову меру Покрајинска влада увела 2017. године, јер су у тој институцији вођени мотивом да су млади кључ опстанка развоја села.
– На првом конкурсу за подршку младима у руралним подручјима 2017. опредељено је 97 милиона динара, а 2025. године 200.000.000 динара. Ове године имамо специфичну ситуацију јер је расписан конкурс само за набавку опреме за примарну биљну и сточарску производњу.
Поступили смо у складу са препоруком Министарства пољоприведе шумарства и водоприврде која се тиче заразних болести слинавке и шапке. Тиме можемо утицати на искорењивање и уопште недоласка болести на нашу територију. Одлука је да конкурс за младе за набавке приплодних грла буде расписан тек у наредном периоду када се за то буду стекли услови – казала је Илићева.
Маја Гојковић: Да млади остану на селу
„Конкурс представља јасну подршку Покрајинске владе развоју пољопривреде и улагању у младе који желе да остану и раде на селу, јер се улагањем у опрему, технологије, инвестрирањем у проширење газдинстава, отварају нове могућности за раст и развој овог важног сектора, што утиче на побољшање квалитета живота младих пољопривредника и њихових породица. Подстицаје су добили пољопривредници из села и општина широм Војводине, укључујићи и насељена места која припадају територијама градова, али не и саме градове”, истакла је председница Покрајинске владе Маја Гојковић у објави на Инстаграму.
Конкурс је подршка Покрајинске владе за младе који ступају у сектор пољопривреде, а како би лакше пребродили низ проблема и специфичних ситуација са којима се суочавају. Казала је и да је ово једини стартап конкурс који се расписује у пољопривреди којим млади добијају 70 одсто авансно одобрених средстава.
– У последњих пет година потписали смо 611 уговор, за шта је опредељено 730 милиона динара. Добили смо 611 нових пољопривредних произвођача и подржали читаве породице које живе на газдинствима – казала је Илићева, која је и уручила уговоре младим пољопривредницима и позвала оне који се баве сточарством да учествују на конкурсу који ће бити расписан у наредном периоду.
Ања Деспот, Равни Тополовац
Ања Деспот из Равног Тополовца у општини Житиште са супругом је основала газдинство и наставља традицију својих родитеља.
– Имамо газдинство и фарму пилића. Добили смо на овом конкурсу приколицу која ће нам значити и олакшаће нам посао. Служиће нам за транспорт у оквиру фарме, али и за житарице које смо узгајали. Супруг је одмалена у пољопривреди и учио је посао од свог оца, а и моји родитељи се такође тиме баве. Када смо се венчали, одлучили смо се да и сами покренемо газдинство и лепо живимо од тога. У последњих неколико година ситуација није сјајна, јер су цене усева више, а приноси су због временских услова мањи. Али опет успевамо да зарадимо за нас – каже она.
Бесповратна средства добили су носиоци пољопривредних газдинстава млађи од 40 година и који су први пут регистровали своја газдинства након 1. априла 2024. године.
Анђела Томић, Јарковац
Анђела Томић из Јарковца у општини Сечањ каже да је завршила средњу медицинску школу, али да се њена породица бави пчеларством, те је и сама пожелела да крене стопама својих родитеља.
– Желим да се осамосталим и да се бавим пчеларством. Као дете сам са родитељима радила све оно што је било потребно и тако сам научила доста тога о овој врсти производње. Конкурисала сам за набавку 120 пчелињих друштава и кошница. И то ће ми много помоћи у даљем раду – казала је Томићева.
Минимални износ додељених бесповратних средстава износи 500.000 динара, док максималан износ по једној пријави не прелази два милиона динара.
Александар Петер, Чока
Александар Петер из Чоке један је од младих пољопривредника који је прошао конкурс и одобрено му је 20.000 евра за куповину приколице.
– Бавим се кући пољопривредом и желим да ојачам газдинство. Одмалена сам у пољопривреди и желео бих једног дана да будем свој газда и само тиме да се бавим, јер и даље морам да радим још један посао да бих зарадио довољно. Приколица коју сам добио на конкурсу много ће ми помоћи у даљем раду, јер немам толико новца да је сам купим – казао је Петер.
На конкурс је пристигло 196 пријава, од којих 104 испуњавају услове конкурса, са 65 је закључен уговор, за 39 подносилаца пријава који испуњавају услове нема довољно средстава, 83 пријаве су одбијене, а девет пријава је одбачено.