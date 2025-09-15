ПРИЈАВИТЕ СЕ, СТИЖУ СУБВЕНЦИЈЕ ЗА УЗГОЈ ТЕЛАДИ Само извршите обнову регистрације за текућу годину
БЕОГРАД: Јавни позив за субвенције за краве за узгој телади од 20.000 динара по грлу који је расписала Управа за аграрна плаћања Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде отворен је до 30. септембра 2025. године.
Право на подстицаје остварује правно лице, предузетник и физичко лице - носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства, које испуњава услове прописане законом којим се уређују подстицаји у пољопривреди и руралном развоју.
Услов је и да је лице у Регистру пољопривредних газдинстава извршило обнову регистрације за текућу годину, пре подношења захтева за остваривање права на подстицаје, и то за краву отељену у периоду од 1. априла претходне календарске године до 31. марта текуће календарске године.
Право на подстицаје за исто грло остварује се једном за једну календарску годину.
Пријаве за субвенције се подносе преко платформе еАграр, односно портала еПодстицаји.