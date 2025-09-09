ШЕЋЕРНА РЕПА ЋЕ СЕ ОВЕ ГОДИНЕ ОСЛАДИТИ ПАОРИМА! Почело вађење са 31.000 ХЕКТАРА војвођанских поља
Две компаније − Суноко и Хеленик шугар − почеле су овогодишњу камапњу вађења и прераде шећерне репе и то у три шећеране − у Црвенки, Врбасу и Пећинцима.
Ова важна индустријска биљка за нашу економију посејана је пролетос на око 31.000 хектара. Шећеране очекују да ће ова сезона бити боља у односу на лањску и да ће род бити просечан, то јест око 50 тона по хектару.
Шећерана Хеленик шугар у Црвенки почеће шећерну репу да прерађује средином недеље. Ова компанија уговорила је сетву шећерне репе на око 10.000 хектара. Како је за Дневник изјавио директор сировинског сектора Хеленик шугара Настадин Јововић, биће око 600.000 тона репе за прераду.
Тона репе до 47 евра
− Предност у сетви шећерне репе огледа се у томе што земољорадници унапред знају цену новог рода. Тона репе ове јесени коштаће од 43 до 47 евра − казао је Јововић.
Подсетио је да је фабрика шећера обезбедила пољопривредницима 50 одсто гратис семена и заштитна средства која треба да плате по предаји репе.
Јововић очекује да ће кампања бити боља него прошла јер је индустријска биљка добро поднела сушни период и током јула и августа, када је било кише, лепо се развијала.
− Надамо се да ће усев бити бољи него лане и да ће то ратаре определити да у наредној сезони више сеју ову индустријску биљку − рекао је Јововић.
Из компаније Суноко саопштили су да ће прерадити око 1,2 милиона тона репе и произвести 170.000 тона шећера.
Вишегодишњи произвођач шећерне репе Горан Јосифовић из Црепаје казао је да је ове године репа здравија, али корен није велик.
− Лане је род био ситнији и било је доста трулежи. Због суше корен и сада није крупнији, али лоши климатски услови нису утицали на развој болести па индустријску биљку нисам морао посебно да чувам, већ само уобичајено примењујем агротехнику.
Јосифовић напомиње да је рано говорити колико ће имати принос, али се нада да ће, за разлику од прошле године, имати здравији род.
Овогодишњи род биће, у просеку, десетак тона већи од лањског
Шеф Одсека за шећерну репу при Институту за ратарство и повртарство Нови Сад др Живко Ћурчић изјавио је за Дневник да очекује да ће овогодишњи род бити просечан, око 50 тона по хетару, што је у односу на прошлу годину већи принос за десетак тона.
− За разлику од осталих ратарских култура, репа је добро поднела сушни топао период. Током гајења ратари се нису суочавали с болестима ове индустријске биљке, квалитет корена је много бољи него лане, а садржај шећера је изнад просечних 16 процената.
Аграни аналитичар и публициста Бранислав Гулан рекао је да је Србија једна од ретких земаља у Европи која има шећера и за извоз. По подацима Управе царине, шећера смо у 2023/24. години извезили 86.670 тона.