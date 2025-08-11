clear sky
ТЕЛЕТИНА ОТИШЛА НЕБУ ПОД ОБЛАКЕ! Овако драстичан скок цене се не памти

11.08.2025. 16:19 16:33
Пише:
Дневник
Извор:
Мондо.рс
теле
Фото: Ilustracija pixabay

Цене телади драстично су порасле, а у извештају Система тржишних информација пољопривреде Србије (СТИПС) наводи се како је доминантна откупна цена телади сименталске расе (тежине до 160 килограма) достигла максимум и то од када репортери прате кретање цена, понуду и тражњу ове категорије говеда на тржишту.

"У кланицама на подручју Шумадијског региона цена је била од 950 динара за килограм у трећој седмици јула. Осим телади, дошло је до раста и откупне цене товне јунади телесне масе изнад 480 килограма, јер је доминирао износ од 430 динара за килограм. Раст цена имали смо и код крава за клање које су претежно коштале 270 динара за килограм", наводи СТИПС у новом извештају о ценама живе стоке.

Истовремено, кланичари са подручја Пиротског региона откупљивали су краве за клање по нижим ценама, а преовладавао је износ од 250 динара за килограм. Приметан је био и пад откупне цене товне јунади тежине изнад 480 килограма кланицама на подручју Средњебанатског региона где је откуп обављан по доминантној цени од 420 динара.

И у категорији свињског меса дошло је до поскупљења у многим крајевима Србије, па је у кланицама на подручју Подрињског региона забележен раст откупне цене товних свиња тежих од 120 килограма, а доминирао је износ од 250 динара по килограму. Порасле су и цене прасића и товљеника у кланицама на подручју Мачванског региона. За откупљену прасад кланичари су плаћали 350 динара за килограм, а за товне свиње 250. Продајна цена товних свиња телесне масе од 80 до 120 килограма била је виша на пијаци живе стоке у Крагујевцу где је преовладавао износ од 210 динара.

У кланицама на подручју Шумадијског региона евидентиран је раст откупне цене крмача за клање, а доминирао је износ од 170 динара за килограм. Пад откупне цене прасади од 16 до 25 килограма забележен је у кланицама на подручју Ниша и околине, где је доминирао износ од 270 динара за килограм.

Откупна цена товних свиња телесне масе од 80 до 120 килограма била је нижа и у кланицама на подручју Средњебанатског региона са преовлађујућим износом у откупу од 240 динара за килограм. Цене товљеника у одређеним подручјима Србије све више се приближавају оној препорученој коју су крајем јуна усагласили Удружење одгајивача свиња Србије, заједно са произвођачима из Мачве и Бачке.

Постигнута је сагласност о препорученој откупној цени до 31. октобра 2025. године у износу од 245 динара по килограму уз порез. Како је објашњено, одлука је донета као одговор на вишегодишње проблеме на тржишту, укључујући прениску откупну цену и нелојалну конкуренцију увозом смрзнутог меса. Тада је наглашено да ова препоручена цена има циљ да очува домаћу производњу, али да неће утицати на повећање малопродајних цена меса.

Мондо.рс

