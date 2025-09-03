ЗА НАЈБОЉУ РУРАЛНУ ФОТОГРАФИЈУ 2.000 ЕВРА Конкурс отворен до 22. септембра
Још мање од месец дана отворене су номинације за најбоље руралне фотографије – РуралФото 2025.
Најбоље четири однеће 2.000 ЕУР, а једна од њих и награду публике – ГоПро камеру.
Изложба најбољих фотографија и додела награда најбољим ауторима одржаће се у Осијеку, 3. октобра 2025. на највећој пољопривредној конференцији у Хрватској – АгроРоцкс. Након тога изложба ће бити постављена у Музеју Бродског Посавља у Славонском Броду.
Прошлогодишњи победник, Дејан Аџић, истиче да га је награда изненадила, али и подстакла да и даље објективом бележи све лепоте које га окружују. Његова награђена фотка у категорији производња, настала је спонтано у тренутку када су "бале биле на пољу, небо се наместило, а власник дозволио улазак“ те је савршено оцртала дух тренутка и снагу руралне визије.
Фотографија треба да прича причу
Још један награђени аутор, Иван Мандић, каже да је у избору РуралФото препознао прилику да повеже своју љубав према фотографији с причама из своје свакодневице, а које често остају неиспричане.
"Желео сам кроз објектив да покажем топлину и лепоту сеоског живота, и мислио сам - зашто не пробати, можда баш та искреност у кадру дотакне некога“, каже Иван.
Добра рурална фотографија треба да прича причу. То не мора бити савршен кадар, важно је да пренесе осећај. Било да је то поглед старице, оронули зид старе куће, трагови трактора у блату или сунце које залази иза брда искреност и емоција су детаљи који раде посао, савет је који дели.
Подсетимо, информациони систем Агроклуб организује јавни позив за избор најбоље руралне фотографије у 2025. години путем Интернета. Избор се спроводи у Србији, Хрватској и Босни и Херцеговини.
Могуће је номиновати у једну од четири категорије, а оне су: производња, село, животиње и природа. Номининовану фотографију уз кратак опис и хаштег #RuralFoto поставите на КЛУБ, друштвену мрежу Агроклуба.
"Позивамо све фотографе аматере и професионалце да искористе ову прилику. Фотографишите село, природу, животиње, поље или свакодневицу руралног живота и фотографијом нам испричајте своју причу. Будите део промоције простора који нас окружује и храни, јер РуралФото је изврсна прилика за препознавање вредности и промоцију села и пољопривреде“, поручила је Летиција Хренковић, председница стручног жирија из Друштва аграрних новинара Хрватске.
Овогодишњи РуралФото избор отворен је до 22. септембра 2025. До сада је пристигло више од 700 номинација, а можете их погледати - овде. Ако и ти имаш добру фотографију, номинуј је и освоји 500 ЕУР. Ево како - овде.