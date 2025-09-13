ЗЕЛЕНО БОГАТСТВО ДОНОСИ ЗЛАТНУ ЗАРАДУ Вреди као благо, иде и до 7.000 евра по хектару
Узгој ове лековите и ароматичне биљке у Србији последњих година доживљава прави процват.
Наиме, нана је све траженија не само на домаћем, већ и на европском тржишту, а многим пољопривредницима постала је сигуран извор прихода уз минимална улагања.
Цена суве нане на тржишту креће се од четири до пет евра по килограму, док принос по хектару може достићи и до 1.500 килограма сувог лишћа. То значи да зарада по једном хектару може бити и до 7.000 евра, при чему чиста добит достиже и 5.000 евра када се одбију трошкови производње – око 2.000 евра за садни материјал, радну снагу, наводњавање и сушење.
Највећа предност ове културе је стална потражња и сигуран откуп. Нана се користи у фармацеутској, прехрамбеној и козметичкој индустрији, у производњи чајева, етеричних уља, сирупа, сокова, бомбона и многих других производа. Посебно је на цени органска нана, која на извозним тржиштима постиже и до 30 одсто већу цену. Окупљивачи често долазе директно на имања, а произвођачи који поседују сопствене сушаре или дестилерије за етерична уља могу остварити и додатни профит.
За узгој нане није неопходна скупа механизација, па је ова биљка погодна и за мања, породична газдинства. Саднице се најчешће саде у пролеће, а прва берба могућа је већ исте године.
Кључ успеха је редовно наводњавање и правовремена жетва, јер управо од тога зависи квалитет и цена сувог лишћа.
Захваљујући споју ниске инвестиције, високе потражње и сигурне продаје, многи српски ратари све више у нани препознају – биљку будућности.