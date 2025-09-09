Саветовање за правнике и економисте у септембру на Палићу
Од 28. септембра до 1. октобра Палић постаје место највећег стручног окупљања за правнике и економисте
Саветовање је намењено како правницима и економистима, тако и свима који су заинтересовани за најактуелније теме у вези са законодавним новинама и применом прописа у пракси. Ово је прилика да се окупе и размене најновије информације и знања из области права и економије, као и прилика за дружење са колегама из јавног и приватног сектора.
Део објављених тема које ће бити покривене са 20 панела и 20 предавача су актуелна питања из области ПДВ и СЕФ-а, ванредно повећање минималне цене рада од 1. октобра, најчешћи прекршаји из праксе девизног пословања, употреба колачића (цоокиес) у светлу заштите података о личности, дисциплинска одговорност и дисциплински поступак против запослених у јавном сектору…
Осим саветовања, организатори су се потрудили да осмисле и додатне активности које ће боравак на Палићу учинити незаборавним - излет до Суботице, уз посету Синагоге и Градске куће, свечана, гала вечера са музичким програмом, тематско вече у хотелском бару уз акустичну музику и бројна друга изненађења.
Палић је познат по свом природном окружењу, које може да буде инспиративно и релаксирајуће за учеснике, а истовремено пружа могућности за разне активности након радног дела дана. Учесници ће имати прилику да искористе време између предавања за разгледање локалних атракција и упознавање са културом и традицијом овог краја.
Све ове предности чине Палић идеалним местом за ово саветовање и гаранцију да ће учесници имати изузетно корисно, продуктивно и угодно искуство током боравка.
Организатори су обезбедили повољне цене смештаја у 4 различита хотела и 5 палићких вила, а посебна погодност је то што сваки 3. учесник из исте фирме не плаћа котизацију.
За све који желе да унапреде постојеће знање, да се повежу са колегама из своје струке, упознају најновије трендове и стекну нова знања и искуства, ово саветовање је један од најважнијих догађаја у области права и економије који се не треба пропустити.