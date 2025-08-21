broken clouds
33°C
21.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1667
usd
100.6068
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАЗЛИЧИТЕ ПОСЛЕДИЦЕ АПОКАЛИПСЕ! Трећа сезона серије „THE WALKING DEAD: DARYL DIXON” СТИЖЕ НА МАЛЕ ЕКРАНЕ! Ево када и на којој телевизији ће се емитовати

21.08.2025. 17:25 17:25
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
1
Фото: AMC

Трећа сезона популарне серије „The Walking Dead: Daryl Dixon”, са Норманом Ридусом и Мелисом Макбрајд у главним улогама, премијерно ће бити приказана у недељу, 8. септембра у 22 часа на АМЦ телевизији.

Датум премијере и нови тизер откривени су током финалне епизоде друге сезоне серије „The Walking Dead: Dead City”.

Објављене су и нове фотографије из треће сезоне, које доносе кадрове Дарела Диксона (Норман Ридус) и Kерол Пелетије (Мелиса Макбрајд), као и нових чланова шпанске глумачке екипе - Едуарда Норијеге, Оскара Хаенаде и Александре Масанкај.

Сезона, снимана на локацијама широм Шпаније, прати Дарела и Kерол на путу ка дому и вољенима. Њихова потрага одводи их све даље, кроз непознате пределе и услове који се стално мењају, док сведоче различитим последицама апокалипсе „шетајућих мртвака“.

1
Фото: AMC

Поред главних глумаца, у трећој сезони појављују се и Kанделе Саита, Уга Арбуеса, Грете Фернандез, Гонзала Боузе, Хаде Нијето, Јасмине Отман, Kука Усина и Стивена Мерчанта.

Извршни продуценти нове сезоне су Скота М. Гимпла, шоу-ранер Дејвида Забла, Норман Ридус, Мелиса Макбрајд, Грег Никотера, Брајан Бократ, Анђела Kанг, Џејсон Ричман, Дан Персивал иСтив Сквиланте, уз Силвију Араес и Хесуса де ла Вегуиз студија „Анима Стилкингс”.

The Walking Dead серија нова сезона премијера
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Филм
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
(ВИДЕО) МРТАВ ГРАД СЕ БУДИ! Светска премијера друге сезоне серије The Walking Dead: Dead City, гледаће је и у Србији, ево када и на ком каналу
1

(ВИДЕО) МРТАВ ГРАД СЕ БУДИ! Светска премијера друге сезоне серије The Walking Dead: Dead City, гледаће је и у Србији, ево када и на ком каналу

30.04.2025. 16:48 17:16
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
НОРМАН РИДУС И МЕЛИСА МЕКБРАЈД О СЕРИЈИ „THE WALKING DEAD: DARYL DIXON - THE BOOK OF CAROL”: „Ове улоге за нас су благослов и дар”

ЕКСКЛУЗИВНО

1

НОРМАН РИДУС И МЕЛИСА МЕКБРАЈД О СЕРИЈИ „THE WALKING DEAD: DARYL DIXON - THE BOOK OF CAROL”: „Ове улоге за нас су благослов и дар”

12.10.2024. 18:00 09:50
Волим
0
Коментар
0
Сачувај
Серија „THE WALKING DEAD: DARYL DIXON - THE BOOK OF CAROL” од 30. септембра ПРЕМИЈЕРНО НА КАНАЛУ AMC
1

Серија „THE WALKING DEAD: DARYL DIXON - THE BOOK OF CAROL” од 30. септембра ПРЕМИЈЕРНО НА КАНАЛУ AMC

27.09.2024. 08:47 08:57
Волим
0
Коментар
1
Сачувај