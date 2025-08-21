РАЗЛИЧИТЕ ПОСЛЕДИЦЕ АПОКАЛИПСЕ! Трећа сезона серије „THE WALKING DEAD: DARYL DIXON” СТИЖЕ НА МАЛЕ ЕКРАНЕ! Ево када и на којој телевизији ће се емитовати
Трећа сезона популарне серије „The Walking Dead: Daryl Dixon”, са Норманом Ридусом и Мелисом Макбрајд у главним улогама, премијерно ће бити приказана у недељу, 8. септембра у 22 часа на АМЦ телевизији.
Датум премијере и нови тизер откривени су током финалне епизоде друге сезоне серије „The Walking Dead: Dead City”.
Објављене су и нове фотографије из треће сезоне, које доносе кадрове Дарела Диксона (Норман Ридус) и Kерол Пелетије (Мелиса Макбрајд), као и нових чланова шпанске глумачке екипе - Едуарда Норијеге, Оскара Хаенаде и Александре Масанкај.
Сезона, снимана на локацијама широм Шпаније, прати Дарела и Kерол на путу ка дому и вољенима. Њихова потрага одводи их све даље, кроз непознате пределе и услове који се стално мењају, док сведоче различитим последицама апокалипсе „шетајућих мртвака“.
Поред главних глумаца, у трећој сезони појављују се и Kанделе Саита, Уга Арбуеса, Грете Фернандез, Гонзала Боузе, Хаде Нијето, Јасмине Отман, Kука Усина и Стивена Мерчанта.
Извршни продуценти нове сезоне су Скота М. Гимпла, шоу-ранер Дејвида Забла, Норман Ридус, Мелиса Макбрајд, Грег Никотера, Брајан Бократ, Анђела Kанг, Џејсон Ричман, Дан Персивал иСтив Сквиланте, уз Силвију Араес и Хесуса де ла Вегуиз студија „Анима Стилкингс”.