СРПСКИ ФИЛМ ДОБИЈА НОВИ ФЕСТИВАЛ СА ВРЕДНИМ НАГРАДАМА И ШАНСОМ ЗА ОСКАР! Најављен први НАФФИТ
Први Национални фестивал филма и телевизије – НАФФИТ биће одржан од 3. до 7. септембра на Златибору, у Новој Вароши и Прибоју.
Уз три локалне самоуправе, организатори фестивала су и Министарство културе и Филмски центар Србије, те ће наградни фонд износити 15 милиона динара.
Како је најављено, поред главне фестивалске награде, додељиваће се и признања за изванредна достигнућа у низу категорија – од сценарија за филм и ТВ серију, преко режије, глумачких остварења, сценографије, костима и шминке, до монтаже, дизајна звука и музике.
Посебно поглавље фестивала биће избор српског кандидата за престижну награду Америчке филмске академије „Оскар“, а биће уручено и признање за животно дело, које је лане понео прослављени српски глумац Александар Берчек.