clear sky
32°C
12.08.2025.
Нови Сад
eur
117.1721
usd
100.3701
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

СРПСКИ ФИЛМ ДОБИЈА НОВИ ФЕСТИВАЛ СА ВРЕДНИМ НАГРАДАМА И ШАНСОМ ЗА ОСКАР! Најављен први НАФФИТ

12.08.2025. 13:55 13:57
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Коментари (0)
берчек
Фото: Сава Милаков

Први Национални фестивал филма и телевизије – НАФФИТ биће одржан од 3. до 7. септембра на Златибору, у Новој Вароши и Прибоју.

Уз три локалне самоуправе, организатори фестивала су и Министарство културе и Филмски центар Србије, те ће наградни фонд износити 15 милиона динара.

Како је најављено, поред главне фестивалске награде, додељиваће се и признања за изванредна достигнућа у низу категорија – од сценарија за филм и ТВ серију, преко режије, глумачких остварења, сценографије, костима и шминке, до монтаже, дизајна звука и музике.

Посебно поглавље фестивала биће избор српског кандидата за престижну награду Америчке филмске академије „Оскар“, а биће уручено и признање за животно дело, које је лане понео прослављени српски глумац Александар Берчек.               

филмски фестивал Златибор оскар
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
Култура Филм
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај