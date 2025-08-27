Свечано отворен 82. Филмски фестивал у Венецији ЗЛАТНИ ЛАВ УРУЧЕН ВЕРНЕРУ ХЕРЦОГУ
Светском премијером остварења "Ла Гразиа" италијанског редитеља Паола Сорентина вечерас је свечано 82. Међународни филмски фестивал у Венецији на Лиду (Мостра).
Током церемоније амерички редитељ Френсис Форд Копола уручио је Златног лава за животно дело немачком редитељу Вернеру Херцогу, који је захвалио организаторима фестивала и присутнима.
"Мостра ми је увек била дом. Овде сам могао да сретнем своје колеге, публику и пријатеље. Френсисе, познајемо се већ пола века – и даље ме инспиришеш. Живот је био добар према мени. Одувек сам покушавао да будем добар војник филма. За то су потребни истрајност и осећај дужности", поручио је Херцог, чији ће нови документарни film "Ghost Елепхантс" бити премијерно приказан сутра, 28. августа.
Церемонију отварања водила је глумица и комичарка Емануела Fanelli, која је вечеру започела читањем писма председника Италије, Серђа Матареле, у којем је изразио захвалност за позив да учествује у видео скечу којим је отворена манифестација, али га је – са дозом хумора – одбио, преноси Република.
"Признајем да сам осетио искушење да будем ваш партнер у скечу, али сам схватио да и за статирање треба таленат, а ја се плашим да га немам. Поготово не у мојим годинама које више нису младалачке", навео је он.
Матарела се осврнуо и на опаску водитељке да се плаши да му не каже нешто нетачно.
"Не брините. Сусрет са људима који говоре нетачно није редак догађај, чак ни у животу председника Републике", додао је.
На крају писма Матарела је поручио да је филм саставни и неизоставни део италијанске културе.
"Он изражава наш геније пред светом, преноси лепоту, наду и вредности. Данас је његово присуство драгоцено јер свет показује потребу за културном чврстином и људском солидарношћу", поручио је председник Италије.
Председник овогодишњег жирија, амерички редитељ Александер Пејн позвао је на искрено и отворено гледање филмова.
"Подстичем себе и своје колеге из жирија да сваки филм гледамо као да ништа не знамо о кинематографији, а истовремено као да знамо све. Да гледамо као професионалци, али и као деца која први пут гледају филм. Сваки филм је чудо — и сама чињеница да филмови постоје је чудо", додао је он.
На филмском фестивалу у Венецији који траје до 7. септембра биће приказано више од 70 филмова у званичној селекцији, а публику и стручни жири очекују бројне премијере, попут "Франкенштајна" Гиљерма дел Тора, филма "Кућа динамита" Кетрин Бигелоу, научно-фантастичног филма "Бугонија" Јоргоса Лантимоса, филма "Отац, мајка, сестра, брат" Џима Џармуша и филма „Џеј Кели“ Ное Баумбаха.
Црвени тепих преплавио је и велики број холивудских звезда попут америчког глумца Џорџа Клунија који је са супругом Амал стигао у Венецију воденим путем, пред премијеру филма "Jay Kelly" у режији Ное Баумбаха.
Међу осталим познатим именима су Џулија Робертс, Ема Стоун, Двејн Џонсон, Адам Сендлер, Лора Дер, Џад Лоу, Кејт Бланшет, Лени и Хајди Клум и други.
Медији преносе да је фестивал отворен у оквиру напетих геополитичких околности, због рата у Гази.
Демонстранти су данас испред главне зграде Филмског фестивала у Венецији у држали транспаренте на којима је писало "Ослободите Палестину" и "Зауставите геноцид", неколико сати пре него што су звезде требало да прошетају црвеним тепихом.
Око 20 људи из регионалног левичарског италијанског политичког колектива држало је ручно цртани транспарент и палестинске заставе пре церемоније отварања.
За викенд су у Венецији планирали протести у организицији локалних група, а многи италијански филмски стручњаци такође су инсистирали да фестивал заузме снажнији став о рату у Гази.
Покрет В4П (Венеција за Палестину), који предводи око 1.500 италијанских и међународних филмских стваралаца, укључујући Марка Белокија, Матеа Гаронеа, Алис Рорвахер, Кена Лоуча и Селин Скјаму послао је прошлог петка писмо кровној организацији Венецијанског филмског фестивала, Бијеналу у Венецији, као и секцијама фестивала Дани Венеције и Међународна недеља критике, позивајући их да званично осуде "текући геноцид у Гази и етничко чишћење широм Палестине".
Група позива организаторе фестивала да избегну да постану "тужна и празна изложбена плоча" и да заузму "јасан и недвосмислен став", да обезбеде "место дијалога, активног учешћа и отпора, као што је то био случај у прошлости" и да истакну палестинске наративе како би се боље позабавили "етничким чишћењем, апартхејдом, илегалном окупацијом палестинских територија, колонијализмом и свим другим злочинима против човечности које је Израел чинио деценијама, а не само од 7. октобра".
У другом, новијем писму, затражено је повлачење позивница за две познате личности - израелску глумицу Гал Гадот и шкотског глумца Џерарда Батлера због јавно изражених произраелских ставова.