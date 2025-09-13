Влада Србије разрешила директора Југословенске кинотеке Југослава Пантелића
БЕОГРАД: Влада Србије резрешила је дужности директора Државног аудиовизуелног архива Србије - Југословенске кинотеке Југослава Пантелића, објављено је у Службеном гласнику од 12. септембра.
На седници 11. септембра, Влада Србије је донела Решење о именовању вршиоца дужности директора Југословенске кинотеке, којимје постављен управник Архива Југословенске кинотеке Александар Ердељановић.
Пантелић је био директор Државног аудиовизуелног архива Републике Србије Југословенске кинотеке од 2016. године.
Члан је Европске филмске академије, представник је Србије у Еуримажу, председник Аудиовизуелног савета Републике Србије и члан Савета Факултета драмских уметности у Београду.
Пантелић је, између осталог, био дугогодишњи уметнички директор и селектор Међународног филмског фестивала ФЕСТ (2014-2024), као и дугогодишњи извршни директор, главни и одговорни уредник, директор, уредник филмског програма и филмски критичар телевизије Студио Б.